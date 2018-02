Openbaar ministerie in beroep tegen vrijspraak man die terroristen van Parijs onderdak gaf na de aanslagen

Jawad Bendaoud, de man die onderdak bood aan de aanslagplegers van Parijs, is woensdag vrijgesproken van terrorisme. De Franse rechter oordeelde dat er geen bewijzen zijn dat de 31-jarige Franse Marokkaan wist van de kwade bedoelingen van zijn huurders. Later op de avond raakte bekend dat het Franse openbare ministerie in beroep gaat tegen de vrijspraak.

Bendaoud verhuurde eind 2015 zijn appartement in de Parijse voorstad Saint-Denis aan Abdelhamid Abaaoud en Chakib Akrouh. Die twee maakten deel uit van de jihadisten die op 13 november van dat jaar verschillende aanslagen pleegden in Parijs. De aanvallen eisten aan 130 personen het leven en er vielen nog eens meer dan vierhonderd gewonden.

De openbaar aanklager had vier gevangenisstraf tegen Bendaoud geëist, maar daar ging de correctionele rechtbank niet in mee. Volgens de Parijse rechter is er geen bewijs dat Bendaoud wist van de plannen van zijn huurders. Hij werd daarom vrijgesproken.

De “huisbaas van de jihadisten”, zoals de 31-jarige Franse Marokkaan ook genoemd wordt, heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Medebeschuldigden wel veroordeeld

De twee medebeschuldigden in het proces, Youssef Aït Boulahcen en Mohamed Soumah, werden wel veroordeeld. Zij kregen respectievelijk vier jaar cel waarvan één jaar met uitstel, en vijf jaar gevangenis voor het niet afwijzen van terroristische acties.