Pijnlijke video toont dat fietsen en sms’en echt niet samen gaat

Autorijden terwijl je met je GSM bezig bent achter het stuur is ten strengste verboden. Maar ook fietsen en sms’en gaan niet samen en dat kan deze Britse jongen alleen maar beamen.

Een onbekende jongeman is rustig aan het fietsen en sms’en tot hij plots tegen een hekken knalt. De jongeman had dat duidelijk niet gezien en valt pijnlijk op de grond. Achteraf waren er een zestal tanden van hem op de grond te vinden samen met een plasje bloed.

Politieagent Neil Greig denkt er alvast het zijne van. “Het is gewoonweg niet mogelijk om te multitasken achter het stuur. Of dat nu het stuur is van een auto of van een fiets, bezig zijn me je telefoon is not done.”