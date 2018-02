Nastya Rybka, de callgirl die nu het Kremlin in verlegenheid brengt

Rusland is momenteel in de ban van een schandaal dat alle elementen in zich heeft voor een goede James Bond-film: miljardairs, jachten, politieke intrige (inclusief een vermeende link met de Amerikaanse verkiezingen) en een callgirl als spin in het web. Wat is er aan de hand en wie is deze “oligarchenjaagster” die zichzelf Nastya Rybka noemt?

De meest recente Russische rel werd vorige week aangewakkerd door oppositieleider -en algehele luis in de pels van Poetin- Aleksej Navalny. Hij doet met zijn organisatie FBK al jarenlang onderzoek naar corruptie en andere wanpraktijken rond de Russische president en zijn entourage.

Donderdag plaatste hij een video van zijn laatste bevindingen op YouTube. Naar eigen zeggen gaat het om zijn vreemdste onderzoek ooit. De hoofdrolspelers in het verhaal zijn de Russische vicepremier Sergej Prichodko, de miljardair Oleg Deripaska en callgirl Nastya Rybka.

Prichodko is een mastodont in de Russische politiek. Hij maakte al twintig jaar geleden deel uit van de regering van Boris Jeltsin en is sindsdien niet meer uit het Kremlin weg te denken. Hij wordt nu openlijk door Navalny beschuldigd van corruptie en omkoping. Er zijn namelijk beelden van de vicepremier opgedoken op het jacht van Deripaska, de 50-jarige aluminiummagnaat en favoriete industrieel van Poetin. Op een geluidsfragment van het driedaagse tripje uit 2016 is verdere belastende informatie te horen.

Steekpenningen

Het beeld- en geluidsmateriaal werd gemaakt door Nastya Rybka (Nastya ‘het Visje’), die ook op de boot aanwezig was. De prostituee zette de foto’s op Instagram, waarop nog meer beelden stonden van haar en Deripaska. Oppositieleider Navalny maakte gretig gebruik van het Instragramaccount van Rybka. Volgens de speurneus liet de miljardair de vicepresident overvliegen in een persoonlijke jet naar het jacht in Noorse wateren. “Dat is een steekpenning. Een oligarch die voor dit alles, inclusief jonge vrouwen van escortbureaus, betaalt… geloof het of niet, maar ook dat is omkoping”, klinkt het.

Navalny toont in de video verder de luxueuze stulpjes van Prichodko: een buitenhuis en twee appartementen in Moskou, in totaal goed voor een slordige 13 miljoen euro. De oppositieleider vraagt zich af hoe de vicepresident die woningen heeft kunnen kopen met zijn salaris.

Navalny haalt ook nog het audiofragment dat callgirl Rybka maakte aan. Het geluidsopname werd vermoedelijk ook op de boottrip voor de Noorse kust gemaakt. Daarop is te horen hoe Prikhodko en Deripaska praten over de banden met de Verenigde Staten. Het duo maakt voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland belachelijk. Volgens de steenrijke Rus is Nuland de reden voor de slechte band tussen Rusland en de VS. “Ze zat een maand op een Russische walvisjager en sindsdien haat ze ons land”, is te horen.

Link met verkiezingscampagne Trump

Als laatste komt Navalny met wat hij het “dessert” van het onderzoek noemt: de link die Deripaska vormt tussen de Russische regering en de verkiezingscampagne van Donald Trump. Deripaska verwijst daarbij naar een artikel dat de Washington Post publiceerde over de relatie tussen Deripaska en de gewezen campagneleider van Trump, Paul Manafort. Volgens de krant werd de Amerikaan al sinds 2005 door Deripaska betaald “toen hij de interesses van het Kremlin en van Poetin ging promoten in Washington”. Manafort zou bovendien 19 miljoen dollar verschuldigd zijn aan de steenrijke Rus, wiens vermogen op ruim 5 miljard wordt geschat.

“Laten we een hele veilige conclusie trekken”, stelt Navalny in zijn video, “Deze twee mannen kennen elkaar op zijn minst heel goed, en een heeft geld gekregen van de ander.” Maar Navalny oppert dat de relatie veel verder ging. Deripaska zou de spil zijn in de contacten tussen het team van Trump en de regering van Poetin. “Waarom zou het hoofd van Trumps campagne privéontmoetingen over de vorderingen van de verkiezingsstrijd hebben met een of andere Russische oligarch? Omdat de informatie eigenlijk voor Poetin, het Kremlin enzovoorts bedoeld was. Deripaska moest die info gewoon doorgeven aan Poetin.”

Navalny benadrukt echter dat hij geen bewijs heeft voor de claim.

Video moet weg

De video van de oppositieleider maakte heel wat los in Rusland. Het werd al miljoenen keren bekeken. De autoriteiten willen dat YouTube en Instagram het filmpje uiterlijk vandaag verwijderen. Zo niet, dan worden de sites geblokkeerd.