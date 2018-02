Essevee kan/mag niet meer hopen op Play-off 1 én het behoud is quasi zeker. Zeggen dat het seizoen over is, is te kort door de bocht volgens CEO Eddy Cordier. “We willen nog een paar plaatsen stijgen. We hebben nog altijd onze fierheid en onze supporters verdienen dat ook.”

Stadionwerken

Starten doen we met een primeur. Essevee stelde in 2018 al elf skyboxen voor in zijn nieuwe hoektribune, maar gezien het grote succes besliste de club om op de tweede verdieping nog zes skyboxen ...