Temperatuur stijgt voor Real Madrid-PSG: beide trainers onder druk, Di Maria deelt sneer uit aan ex-club

Real Madrid en PSG staan in de Champions League tegenover elkaar in wat een clash der vedetten wordt. Beide ploegen mikken op de eindzege op het kampioenenbal. Terwijl het voor de Madrilenen de laatste kans is op een trofee dit seizoen, willen de Parijzenaars nu eindelijk ook Europees scoren. De druk op zowel is Zinédine Zidane als Unai Emery is dan ook groot. Voor Angel Di Maria wordt het een weerzien met zijn oude club. Veel liefde heeft hij echter niet meer voor De Koninklijke, integendeel: “Ik zou er geen enkel probleem mee hebben om voor Barcelona te spelen.” Shots fired.

Zinédine Zidane is sinds 4 januari 2016 hoofdcoach van Real Madrid. De Fransman loodste zijn ploeg in iets meer dan twee jaar naar 8(!) trofeeën: 2x de Champions League, 1 Spaanse titel, 2x de Wereldbeker voor clubs, 2x de UEFA Supercup en 1 Spaanse Supercup. Ondanks die overvloed aan prijzen ligt zijn hoofd op het kapblok bij de Spaanse topploeg. De titel is weg en in de Copa del Rey werd het al uitgeschakeld door Leganes. De Champions League is dus de laatste kans op een prijs dit seizoen, Zidane kan maar beter winnen.

Dat geldt echter ook voor zijn collega Unai Emery. Die mocht aanblijven na vorig seizoen, ook al moest PSG de titel aan Monaco laten. De Parijzenaars stevenen nu wel onbedreigd op de Franse titel af, maar de steenrijke eigenaars willen meer: Europese glorie. Van Emery wordt dan ook simpelweg verwacht dat hij de Champions League naar Parijs brengt, een vroege uitschakeling (ook al is het tegen Real Madrid) is al zeker uit den boze. Verliezen van Real zou dus bijna zo goed als zeker het einde van zijn regeerperiode bij PSG.

Foto: Photo News

Di Maria: “Liefde voor Real is over”

Voor Angel Di Maria is de confrontatie extra speciaal. De Argentijn speelde tussen 2010 en 2014 voor De Koninklijke, won er onder meer de Champions League maar vertrok nadien met slaande deuren. Hij belandde via Manchester United bij PSG. Hij benadrukt bij So Foot dat hij geen speciale band meer heeft met Real Madrid. “Mijn relatie met de club is voorbij. Ik zou er geen problemen mee hebben om voor Barcelona te spelen, integendeel. De enige club waar ik nooit voor zou willen voetballen is Newell’s Old Boys, omdat ik fan ben van Rosario Central.”