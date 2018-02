Nederlands oud-premier Ruud Lubbers overleden: “Groot staatsman”

Ruud Lubbers (79) is woensdagnamiddag overleden. Het was van 1982 tot 1994 minister-president van Nederland.

Lubbers was een politicus van de Nederlandse Christendemocratische partij, waarin hij gestaag opgang maakte. In 1973 werd hij minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl. In die hoedanigheid legde hij Nederland een aantal autoloze zondagen op, tijdens de oliecrisis.

In 1982 werd hij premier van Nederland. Hij was toen de jongste premier ooit. Lubbers zou drie kabinetten leiden en daarmee de langst zittende premier van Nederland worden. Zoals zoveel van zijn ambtsgenoten moest ook Lubbers in de jaren tachtig en negentig de staatsschuld terugdringen om zijn land klaar te krijgen voor de euro.

Na het premierschap werd Lubbers eerst hoogleraar globalisering.

In 2000 werd Ruud Lubbers Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Schandaal

In het voorjaar van 2004 kwam Lubbers in opspraak. Er was een klacht van een VN-medewerkster wegens ongewenste intimiteiten. Later kwamen daar nog klachten van drie andere vrouwen bij. Lubbers stapte uiteindelijk zelf op maar zei dat dit geen schuldbekentenis was.

Lubbers keerde terug naar Nederland en werd voorzitter van de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland.

Eyskens: “Zeer handig, vrolijk en open-minded”

Minister van staat en ex-premier Mark Eyskens heeft Ruud Lubbers goed gekend. “Hij was zeer handig, vriendelijk en open-minded”, zegt Eyskens in een reactie aan Belga. Dat Lubbers’ internationale carrière in mineur eindigde nadat hij in opspraak was gekomen vanwege ongewenste intimiteiten, relativeert Eyskens. “Dat is nooit bewezen. Lubbers ging heel spontaan met dames om en zal al eens zijn hand ongevraagd op een schouder gelegd hebben. In die zin was hij een voorloper van de hele metoo-discussie”.

Volgens Eyskens is de voormalige Nederlandse premier niet alleen belangrijk geweest voor Nederland, maar ook voor Europa. “Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van een doorbraak voor het Verdrag van Maastricht. In de laatste rechte lijn liepen de gesprekken moeizaam en heeft Lubbers er met zijn voorstellen voor gezorgd dat er toch een compromis werd bereikt, onder meer door de Britten over de streep te trekken”, aldus Eyskens.

Bij de discussie over de hereniging van Duitsland, stond Lubbers volgens Eyskens meer op de lijn van de Britse premier Margaret Thatcher. “Ook Lubbers maakte voorbehoud bij een te machtig Duitsland”, zegt Eyskens. “Daarom moesten de Europese monetaire unie en de euro er komen. Op die manier moest Duitsland de mark laten vallen en het gezag van de Europese Centrale Bank erkennen”. Volgens Eyskens had Lubbers een goed contact met Thatcher. “Hij moest op vergaderingen vaak vroeger vertrekken om met Thatcher te kunnen overleggen. Hij kon haar ook vaak op andere gedachten brengen”.

Eyskens verwijst ook naar de periode dat Lubbers Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties was. “Ook die internationale job deed hij met veel overtuiging”, stelt Eyskens. Dat die internationale carrière in mineur eindigde na verhalen over ongewenste intimiteiten, vindt Eyskens jammer. “Daar is ook nooit een bewijs voor geweest. Lubbers was een zeer spontane man, ook bij de dames. Ik denk dat het wellicht een wraakoefening is geweest”, aldus Eyskens.

“Compagnon de route”

Lubbers was de “compagnon de route” van de Belgische premiers Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene “die hun land uit de crisis van de jaren ‘70 leidden en klaarmaakten voor de 21ste eeuw”. Zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op Twitter op het overlijden van de 78-jarige Nederlandse ex-premier. “Veel respect. Sterkte aan familie en vrienden @cdavandaag”, aldus nog Beke.

“Groot staatsman”

Via Twitter hebben de Nederlandse koning Willem-Alexander, koningin Máxima en Prinses Beatrix Lubbers als een “groot staatsman” geroemd.

“Ruud Lubbers heeft ons land en de internationale gemeenschap tientallen jaren in vele functies gediend. Als minister-president zette hij zich twaalf jaar lang energiek in voor economisch en sociaal herstel. Latere generaties konden daarop voortbouwen. Wij gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Wij gedenken hem ook als een moedig en invoelend mens. Zijn familie wensen wij kracht toe in deze moeilijke dagen.”