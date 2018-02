Jongen springt op trampoline die bedolven is onder ijs en dat levert coole beelden op

Het was blijkbaar erg koud in het Amerikaanse Missouri en dat zorgde ervoor dat heel wat tuinspullen bevroren zijn. Deze trampoline bijvoorbeeld is helemaal bedolven onder het ijs. Jammer omdat je er niet meer op kan springen? Daar dachten Dylan en Brody duidelijk anders over.

De twee vrienden wilden het ijs op de trampoline breken en dat ging volgens hen het snelst door er gewoon op te springen. “Dit was zo cool”, vertelde Dylan (14) achteraf. “Ik zag eigenlijk niet goed wat er gebeurde aangezien ik aan het springen was, maar op een bepaald moment voelde ik hoe al het ijs op me viel.” Zijn vriend Brody filmde ondertussen alles en de video gaat rond op het internet als een lopend vuurtje.