Hein Vanhaezebrouck doet zelf wat hij Olivier Deschacht verwijt, vindt onze chef voetbal

Olivier Deschacht wordt door Hein Vanhaezebrouck naar de B-kern gestuurd wegens ‘negatief gedrag’. De speler zelf was er snel bij om te beamen en klopte zichzelf bestraffend op zijn kop met de melding: “Ja, ik ben negatief geweest en dat had ik niet mogen doen. Eigen schuld”. Het is nochtans niet nieuw. Deschacht is, ondanks zijn 16 jaar dienst in de A-ploeg en zijn bijna 37-jarige leeftijd, net als de meest profvoetballers vooral met zichzelf bezig. Als hij niet speelt, is hij boos en kan hij niet de vrolijke Frans uithangen. Dan mijdt hij feestjes, gaat hij mokken en begint hij te zeuren. Dat is niet goed voor een spelersgroep. Als meest ervaren speler zou hij het voortouw moeten nemen.