Schutter opgepakt na schietpartij op middelbare school in Florida: 17 doden en 15 gewonden

Een 19-jarige jongeman heeft woensdagnamiddag, plaatselijke tijd, een bloedbad aangericht op zijn voormalige school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida. Vijftien gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er vielen zeker zeventien doden. De schutter kon opgepakt worden.

De schutter opende het vuur rond 14.20 uur lokale tijd. Dat is 10 minuten voor de lessen zouden stoppen in de Marjory Stoneman Douglas High School, een school met 3.200 leerlingen en 129 leerkrachten.

De dader, die een geweer van het type AR-15 en zeer veel munitie bij zich had, begon eerst buiten de school te schieten en ging daarna naar binnen. De dader liep van klas naar klas en schoot willekeurig leerlingen neer, vertelde ooggetuige Matthew Walker aan ABC News.

Volgens verschillende bronnen, onder wie senator van Florida Bell Nelson, droeg de schutter een gasmasker en had hij rookgranaten bij zich. Hij zou het brandalarm hebben geactiveerd zodat de leerlingen uit de klaslokalen zouden komen en hij meer slachtoffers kon maken.

Volgens de sheriff werden vijftien gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Vijf van hen zijn nog in levensgevaar. Er zijn al zeker zeventien personen om het leven gekomen. Twaalf van hen kwamen om in de school, drie op straat en twee in het ziekenhuis. Volgens aangeslagen leerlingen werd ook een leraar neergeschoten.

De massaal toegesnelde politie en SWAT-teams plaatsten de school meteen onder 'lockdown' en konden de dader niet veel later buiten de school oppakken. Die zou zijn wapen binnen de school weggegooid hebben, waarna hij het gebouw kon verlaten tussen de panikerende leerlingen die geëvacueerd werden. In een van de straten in de buurt werd hij opgepakt door de politie. Hij werd eerst naar het ziekenhuis gebracht, en vervolgens naar het politiekantoor om verhoord te worden. Er wordt een huiszoeking uitgevoerd in Lantana Cascade in Palm Beach. Over het motief van de schutter is nog geen duidelijkheid.

De dader, de 19-jarige Nikolas Cruz, is een gewezen leerling van de school. Volgens een oud-leraar van de school verloor Cruz onlangs zijn pleegmoeder. Hij ging graag jagen, waarvoor hij meerdere wapens had, en hij zou destijds van school gestuurd zijn omdat hij messen meebracht.

MORE: Male in red shirt appears to be handcuffed and apprehended by police officers in Parkland, Florida, following shooting at Marjory Stoneman Douglas High School

Heavily armed SWAT team members now responding to reports of shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida.

"Geen waarschuwing"

De directeur van de school, Robert Runcie, heeft gereageerd na de gruwelijke feiten. "Vandaag is een dag waarvan we hoopten dat we die nooit zouden meemaken. We moeten samenkomen als gemeenschap om dit te verwerken. Dat zullen we, we zullen doorzetten."

Volgens Runcie heeft de school geen enkele waarschuwing gekregen en was er geen aanleiding om bang te zijn. Leraars en leerlingen stellen dat echter in vraag: "Iedereen voorspelde dit."

Superintendent Robert Runcie: "It's a day that you pray every day I get up that we will never have to see"

Opmerkelijk is dat Parkland, waar de school gevestigd is, net nog benoemd was tot veiligste gemeente van Florida. Er gebeurden het voorbije jaar maar zeven gewelddaden. Het maakt de feiten van woensdag er alleen maar tragischer op. Bij dit incident vielen zelfs meer slachtoffers dan bij de beruchte schiepartij in de Columbine High School.

"Iedereen werd gek"

Een leerling van de school vertelde een lokale televisiezender hoe iedereen "gek werd". "We dachten dat het een brandoefening was, zoals we eerder vandaag hadden. Niemand was nerveus, tot stilaan duidelijk werd dat het om geweerschoten ging. Iedereen panikeerde en liep in het rond."

Een andere leerling, Nicole Baltzer, zat in de les toen het brandalarm afging. Ze hoorde zes geweerschoten en zag iedereen in paniek rondlopen. "De schoten waren heel dichtbij", zei ze aan CNN.

De toegesnelde hulpdiensten evacueerden honderden leerlingen, maar zeker evenveel studenten werd gezegd zich binnen de muren van de school te verschansen. Ze moesten urenlang binnen blijven voor ze het gebouw mochten verlaten. Alle leerlingen worden opgevangen in een hotel in de buurt, waar hun ouders hun kinderen kunnen oppikken.

Ouders vertelden hoe ze contact zochten met hun kinderen in de school, maar die moesten zich stil houden. "We dachten eerst dat het een hoax was, je weet dezer dagen maar nooit. Het is vreselijk." Een andere sms'te al met haar dochter. "Ze stuurde me dat ze ok was en dat ze een schot gehoord had. Ik ben blij dat ze me kon sturen."

Enkele leerlingen tweetten zelfs vanuit zijn klas. "Er wordt geschoten in mijn school en ik zit ingesloten. Ik ben enorm bang."

My school is being shot up and I am locked inside. I'm fucking scared right now.



Een leerkracht van de school, Melissa Falkowski, vertelde aan CNN dat ze het brandalarm hoorde en met de leerlingen uit het klaslokaal stapte, toen een veiligheidsagent zei dat "code rood" gold. Dat betekent dat er een schutter actief is op de campus. Falkowski vluchtte samen met haar leerlingen terug het lokaal in en besliste hen allemaal in een kast te verstoppen. Daar bleven ze ongeveer een halfuur verscholen, tot de politie arriveerde.

De leerkracht zegt dat leerlingen en leerkrachten getraind zijn om te reageren op een schietpartij. "Het frustrerende is dat we alles deden wat we verondersteld waren te doen. Broward County schools heeft ons op deze situatie voorbereid en om dan toch nog zo veel slachtoffers te hebben, dat is voor mij heel emotioneel. Ik heb het gevoel dat onze regering, ons land ons en onze kinderen vandaag heeft tekortgeschoten en ons niet veilig heeft gehouden."

Ook directeur Runcie zei: "Geen enkele ouder zou ooit zijn kinderen naar school moeten sturen en niet meer terugzien. Dat zou niet mogen gebeuren in Parkland. Dat zou nergens mogen gebeuren in dit land. We moeten een manier vinden om dit te stoppen."

Dit zou al de achttiende schietpartij op een school in de VS zijn dit jaar.

Reactie Donald Trump

President Donald Trump reageerde op de feiten via Twitter. "Geen kind, leraar of eender wie zou zich onveilig mogen voelen in een Amerikaanse school", schrijft hij.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump

Ook first lady Melania Trump drukte haar medeleven uit via Twitter:

My heart is heavy over the school shooting in Florida. Keeping all affected in my thoughts & prayers. — Melania Trump

Republikeins Senator Marco Rubio zei: "Vandaag is die vreselijke dag waarvan je bidt dat die nooit komt". Hij riep ook op om terughoudend te zijn om te oordelen over de politieke aspecten van de tragedie, zoals wapenwetten. Hij vroeg een "dieper gesprek over waarom deze dingen gebeuren".

De school blijft voor de rest van de week gesloten. Er wordt psychologische bijstand aangeboden aan de leerlingen, hun families, en de medewerkers van de school.