Cristiano Ronaldo schrijft (nog maar eens) geschiedenis bij Real Madrid

Cristiano Ronaldo scoorde opnieuw een belangrijke goal voor Real Madrid. In de Champions League-kraker tegen PSG maakte hij op slag van rust de 1-1 voor De Koninklijke vanop de stip. Voor Ronaldo was het zijn 115e Champions League-doelpunt, zijn honderdste voor Real Madrid op het kampioenenbal. Niemand deed ooit beter. Voor de volledigheid: Lionel Messi scoorde tot dusver al 97 goals voor Barcelona in de Champions League.

Ronaldo verbreekt zo zijn eigen record, want hij was sowieso al de topschutter aller tijden in de Champions League.