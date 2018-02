Ronaldo en Marcelo redden de meubelen voor Real Madrid: sterk PSG gaat onderuit in het slot

Cristiano Ronaldo heeft het flauwe seizoen van Real Madrid gered met twee goals in de Champions League. De Koninklijke zette tegen PSG een 0-1 achterstand in de tweede helft om in een 3-1 zege, dankzij twee goals van CR7 en eentje van Marcelo. Real is wel nog niet klaar met Paris Saint-Germain, dat het belangrijke uitdoelpunt scoorde via Rabiot. De terugmatch staat op 6 maart op het programma.

Geen Thomas Meunier op het veld aan de aftrap. Onze landgenoot begon op de bank bij PSG, waar verder de jonge Kipembe verrassend de voorkeur kreeg op Thiago Silva. Ook Lo Celso stond in de basis bij de Parijzenaars. Bij Real Madrid zat Gareth Bale op de bank.

Real had aanvankelijk het betere van het spel in een partij met een moordend tempo. Aréola moest in actie komen op pogingen van Kroos en Ronaldo. PSG herstelde het evenwicht en kwam net na het halfuur op voorsprong. Nacho kon een voorzet van Mbappé niet ontzetten. Modric liet Rabiot lopen en die verzilverde de afvallende bal: 0-1.

Real in slechte papieren maar vlak voor het rustsignaal kregen Los Blancos een lichte strafschop na een fout van Lo Celso. Ronaldo faalde niet: 1-1. Zijn honderdste doelpunt in de Champions League voor Real Madrid, nooit deed iemand beter.

De Koninklijke haalde opgelucht adem, maar mocht in het begin van de tweede helft van geluk spreken. Eerst bracht Navas redding op een schot van Neymar, vijf minuten later had de bal op de stip gekund na hands van Sergio Ramos, maar scheidsrechter Rocchi liet doorspelen.

Tien minuten voor tijd zorgde Real-coach Zidane voor een gouden wissel. Hij bracht er Marco Asensio in, en het Spaans-Nederlandse godenkind zorgde voor de complete ommekeer. Eerst kreeg hij de bal van bij de achterlijn tot bij Ronaldo, die met een gelukje wist te scoren, vier minuten voor tijd gaf hij een assist aan Marcelo voor de 3-1.

Dat was meteen ook de eindstand, een zware uitslag voor PSG, dat op basis van de tweede helft meer had verdiend. Real Madrid de winnaar van de avond, maar de terugmatch is toch nog niet gespeeld. Afspraak op 6 maart in het Parc Des Princes.