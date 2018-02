Minister neemt “mini-recidivisten” in vizier: ook naar rechter als ze ‘maar’ 20 per uur te snel rijden

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) onderzoekt de mogelijkheid om “mini-recidivisten” strenger te straffen. Het zint hem niet dat die verkeerszondaars wel vaak in de fout gaan, maar een veroordeling ontlopen door braaf de onmiddellijke inningen te betalen. “Maar sommigen verzamelen minstens een boete per week. Ook zij moeten strenger gestraft kunnen worden.”

Een bestuurder die eenmalig met honderd per uur door de bebouwde kom scheurt, moet direct voor de politierechtbank verschijnen. Een snelheidsduivel die elke week 20 kilometer per uur te snel rijdt, krijgt telkens een onmiddellijke inning voorgesteld, en moet bijgevolg geen enkele keer voor de politierechter verschijnen.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil ook die “mini-recidivisten” strenger bestraft zien. In 2016, de laatst beschikbare cijfers, stuurde de politie 3,543 miljoen onmiddellijke inningen. Niet iedereen betaalt die, maar het levert de schatkist toch jaarlijks on­geveer 270 miljoen euro op.

“Bestuurders die geregeld onmiddellijke inningen betalen, ervaren nadien geen andere gevolgen”, aldus de minister. “Het kan echter aangewezen zijn dat ‘kleine veelplegers’ geconfronteerd worden met zwaardere straffen of een rijverbod.”

Een wetswijziging is daarvoor niet nodig. Nu al kunnen politierechters veelovertreders tot de orde roepen. Alleen blijven deze bestuurders te makkelijk onder de radar, onder meer omdat de databanken van de diverse politiezones nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Om tot een strengere aanpak te komen, wil de minister samenzitten met het college van procureurs-generaal, justitie en de politie.

De mobiliteitsorganisaties zijn gewonnen voor het idee. “Dit is een logische volgende stap om verkeersrecidivisten strenger te straffen”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias Institute, het vroegere BIVV. “De minimumstraffen voor zware verkeersovertredingen, zoals dronken rijden en rijden zonder rijbewijs, zijn nu al verhoogd. En die straffen stijgen nog voor wie meermaals op zo’n overtreding betrapt wordt. Nu is het aan de snelheidsduivels. Want er zijn bestuurders die wekelijks 140 rijden op de snelweg en braaf hun onmiddellijke inning betalen. Die wegpiraten zijn erg gevaarlijk op de weg, maar ontkomen wel aan een strenge veroordeling. We moeten die groep identificeren en hun gedrag aanpassen.”

Hetzelfde geluid bij mobiliteitsorganisatie VAB. “Wij zijn al langer vragende partij”, zegt woordvoerster Joni Junes. “Die bestuurders zijn duidelijk niet vatbaar voor sensibilisering. Zij moeten op een andere manier gestraft worden.”

De Vlaamse politieke partijen vinden het voorstel zeker het ­bestuderen waard. “De huidige snelheidsboetes zijn zwaar genoeg voor wie één of twee keer betrapt wordt”, zegt Kamerlid Jef Van den Berghe (CD&V). “Maar elke overtreding houdt een risico in. Wie hardleers is, mag dus een strengere sanctie krijgen. Binnenkort verschijnt de studie over het rijbewijs op punten. De twee ideeën zouden gecombineerd kunnen worden.”

Ook Open VLD is bij monde van Sabien Lahaye-Battheu gewonnen voor een strengere aanpak van recidivisten, met straffen op maat van de overtreding.