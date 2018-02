Kassiersters saboteren selfscankassa’s in Carrefour

“Boycot de selfscankassa’s! Want die betekenen de dood van de kassiersters.” Oproepen als deze doen op sociale media de ronde in de nasleep van de grote reorganisatie bij Carrefour. In de hypermarkt van Bergen hebben actievoerders de bewuste kassa’s zelfs al ‘ingepakt’.

“Beste klanten. Uw hosts en hostessen melden u met veel pijn in het hart de aangekondigde dood van hun beroep, laf vermoord door financiers zonder scrupules of geweten.” Het plan van Carrefour om in ons land zo’n 1.200 banen te schrappen en gelijktijdig fors te investeren in zogeheten self-checkoutkassa’s – kassa’s die het zonder Carrefour-medewerker kunnen stellen – blijft de gemoederen beroeren. “Op termijn dreigen alle kassiersters hun job te verliezen”, zegt Geoffrey Manfroy van de socialistische bediendevakbond. “Hier, in de hypermarkt van Mons, staan 22 jobs op de helling. Uit protest hebben de kassiersters dit weekend alle selfscankassa’s in plastic ingepakt.” Volgens de vakbondsman hebben de klanten alle begrip voor de actie. “Meer zelfs, ze steunen het protest actief en sommigen roepen op om de selfscan te boycotten, niet alleen bij ons, ook in andere supermarkten.”

“Onbegrijpelijk”

Baptiste van Outryve van Carrefour België noemt de actie onbegrijpelijk. “Ik kan alleen maar herhalen dat de klassieke kassa niet verdwijnt, dat de huidige optie met de handscanners blijft bestaan en dat er een derde optie bijkomt, specifiek voor mensen die gehaast zijn en een kleiner winkelmandje hebben.” Ook Carrefour claimt de steun van de klanten van Mons te hebben. “Er zijn heel wat klanten die geen begrip tonen voor het onklaar maken van de selfscan. Zij verliezen nu meer tijd.”

Navraag bij de Vlaamse vakbonden leert dat het protest zich beperkt tot Franstalig België. “Maar wat niet is, kan nog altijd komen”, waarschuwt Kristel Van Damme (LBC). “Want ik heb de indruk dat de Vlaamse Carrefour-medewerkers pas nu écht beginnen te beseffen wat er boven hun hoofd hangt.” Op 1 maart trekken de Belgische vakbonden naar Parijs voor een grote internationale solidariteitsactie aan de hoofdzetel.