PORTRET. Ruud Lubbers, de man die Thatcher charmeerde

Ruud Lubbers, de langst­zittende premier van Nederland, is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. Hij gaf het Nederland van het einde van de twintigste eeuw vorm. Zijn ­no-nonsensebeleid kon de Britse premier Margaret Thatcher wel smaken. Aan het einde van zijn carrière kwam hij in opspraak toen hij als Hoge Commissaris bij de VN moest opstappen omdat hij een lid van zijn staf zou hebben aangerand.

In de zomer van 2010 was Lubbers er plots weer. Hij was premier af sinds 1994, maar moest nu als informateur proberen een coalitie te vormen. Aan de onderhandelingstafel trof Lubbers een nieuwe generatie ...