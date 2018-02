De schutter van Parkland: een kwade 19-jarige met gedragsproblemen die dol was op wapens

De schutter die woensdagnamiddag willekeurig leerlingen is beginnen neerschieten op zijn voormalige middelbare school in Parkland, Florida, is geïdentificeerd als de 19-jarige Nikolas Cruz. Een jongeman die net zijn pleegmoeder verloor, van wapens hield en gedragsproblemen had.

Enkele leerlingen van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland zeiden woensdagnamiddag, nadat Cruz anderhalf uur lang wild om zich heen had gevuurd, al dat ze hem herkenden. “De schutter is een oud-leerling”, zeiden ze aan Amerikaanse media. Dat bleek correct te zijn: de dader van het bloedbad in Florida werd net na zijn arrestatie officieel geïdentificeerd als de 19-jarige Nikolas Cruz, een oud-leerling van de school.

Schooldirecteur Robert Runcle benadrukte na de feiten nochtans dat er geen enkele waarschuwing was en dat er geen aanleiding was om bang te zijn voor een dergelijke schietpartij. Daar worden heel wat vraagtekens bij geplaatst door leerlingen én leraars: Cruz was geen doetje en had er al eens mee gedreigd, zo blijkt.

Wiskundeleraar Jim Gard, die Cruz in zijn klas had en hem omschrijft als een rustige jongen die nooit iets zei in de klas, is niet verbaasd. “Vorig jaar is hij van school gestuurd”, aldus Gard. “Eerst hebben we hem verteld dat hij niet met een rugzak vol mensen de campus op mocht, wat hem kwaad maakte. Toen hij daarna ook nog andere leerlingen begon te bedreigen, was het genoeg geweest.”

Andere bronnen van Amerikaanse media schetsen ook geen bijster goed beeld van de schutter. Hij was als baby geadopteerd door Lynda en Roger Cruz, die al vroeg voelden dat hij geen makkelijk kind was. Zijn adoptievader stierf 13 jaar geleden, toen Cruz nog maar 6 jaar was, en dat was het begin van erg moeilijke jaren.

“Hij had gedragsproblemen”, zegt Helen Pasciolla, een buurvrouw van de familie Cruz in Parkland. “Ook zijn broer Zachary had die. Hun moeder belde soms de politie om langs te komen en met de jongens te praten. Ik denk dat ze hen op die manier wat schrik wilde aanjagen. Ondanks die problemen had ik nooit gedacht dat Nikolas gewelddadig zou worden.”

Sinds de dood van zijn moeder woonde Cruz bij het gezin van een vriend in Broward County. Hij werkte in een koopjeswinkel en volgde les in een school voor kinderen met gedragsproblemen en een risicovol profiel.

Beam Furr, de burgemeester van Broward County, voegde toe dat de jongeman gespecialiseerde hulp kreeg in een ziekenhuis voor geestelijke gezondheid. “Er was zeker bezorgdheid over hem”, aldus Furr. “We proberen kinderen die er niet bij horen in de gaten te houden. Veel leraars proberen toch tot hen door te dringen, maar dat is bij hem nooit gelukt.”

“Eenzaat”

“Hij was een eenzaat”, zegt leerling Nicholas Coke. “Hij had veel problemen op school.” Een andere leerling benoemde die problemen. “Hij was gestoord. Er zaten altijd wat problemen in zijn hoofd.” Joshua Charo, een 16-jarige die een klasgenoot geweest is van Cruz, beaamt dat. “Ik kan niet echt zeggen dat ik geschokt ben. Uit vorige ervaringen leek hij wel een jongen die tot iets als dit in staat was. Hij praatte ook alleen maar over geweren, messen en jagen.” Ook racisme kwam geregeld terug bij oud-schoolgenoten die hem omschreven.

Aan een wapen geraken is in de Verenigde Staten geen probleem, en dus verzamelde Cruz een hele collectie. Hij poseerde er graag mee op sociale media. “Wat we op sociale media van hem zien, is heel verontrustend”, aldus de politie.

Daniel Huerfano, een student die woensdag kon vluchten, herkende Cruz van op een foto op Instagram waarin hij een geweer voor zijn gezicht hield. De 17-jarige Dakota Mentcher herinnert zich dan weer dat hij op de fotowebsite geregeld een foto postte van gedode dieren. “Hij zei vaak dat hij zijn schieten oefende in zijn achtertuin. Op een moment heeft hij een van mijn vriendinnen bedreigd, en toen heb ik alle banden met hem verbroken. Ik denk dat we allemaal dachten: als iemand zoiets zou doen, is hij het wel.”

Waarom Cruz een zwaar wapen van thuis meenam en in de school begon te schieten, blijft een vraagteken. Mogelijk heeft het te maken met zijn schorsing en de problemen die hij er had met leerlingen, maar zekerheid daarover is er nog niet.