Zet Marc Coucke straks deze opmerkelijke carrousel in het Belgisch voetbal in gang?

Na de trainerscarrousel trekt er zich een nieuwe carrousel op gang in het voetbal: die van de sportief directeurs. De motor van de draaimolen is Luc Devroe, die KV Oostende ruilt voor Anderlecht. Ook aan boord: Herman Van Holsbeeck (Anderlecht), Johan Plancke (Roeselare) en Sven Jaecques (Antwerp) die allemaal van positie kunnen wisselen.

Op maandag 19 februari is Marc Coucke terug van zijn gezinsreis in Dubai. Dan zal de overstap van sportief directeur Luc Devroe (52) van KV Oostende naar Anderlecht snel geofficialiseerd worden. Bij KVO beseffen ze al dat ze hem kwijt zijn. “Misschien kunnen we nog een compromis sluiten dat Luc tot het einde van het seizoen blijft”, stelde KVO-directeur Patrick Orlans al.

Die kans is klein, want Coucke zal grote kuis houden bij Anderlecht en heeft daar sportieve knowhow bij nodig. Liefst zo snel mogelijk. De zakenman wil daarom al vanaf 1 maart een beroep doen op Devroe, die hij door en door kent.

De hulp van Luciano

Herman Van Holsbeeck (63) kan dat ook, maar Couckes vertrouwen in de huidige RSCA-manager lijkt geslonken. De slechte financiële cijfers van paars-wit spelen daarbij een rol, maar ook Van Holsbeeck zijn nauwe samenwerking met makelaar Mogi Bayat speelt niet in zijn voordeel.

Antwerp biedt alvast een uitweg. In tijden waarin iedereen op Van Holsbeecks kap zit, reikt zijn vriend Luciano D’Onofrio hem de hand. Van Holsbeeck kan wat positieve reclame gebruiken en D’Onofrio zoekt steun omdat de samenwerking met Paul Gheysens een puur verstandshuwelijk is en dus niet altijd even hartelijk. Gheysens vindt het bijvoorbeeld nog altijd jammer dat Luciano voor hem het pad niet kon effenen om Anderlecht te kopen.

Maar als Van Holsbeeck naar de Bosuil trekt, moet daar dan niemand plaatsruimen? De West-Vlaming Sven Jaecques is er nu de rechterhand van Luciano D’Onofrio. Hij stak veel op van de Italo-Belg, maar Jaecques bewees voor het tijdperk-D’Onofrio en eerder bij Cercle Brugge dat hij als manager op eigen benen kan staan, zowel sportief als administratief. Bruggeling Jaecques zit goed bij Antwerp, maar als er straks verschuivingen komen, zal ook hij al zijn opties afwegen. Eéntje daarvan is Oostende, want nieuwbakken KVO-voorzitter Peter Callant is tevens sponsor op Antwerp en bij Cercle. Een andere mogelijkheid is Roeselare, als ze in 1B blijven. Sven Jaecques kent de markt voor 1B door en door.

Vriend van Devroe

De optie Roeselare is voor Jaecques de meest logische, want de naam die het vaakst valt bij KV Oostende als nieuwe sportief directeur is die van Johan Plancke. Jawel, de CEO van Roeselare en goeie vriend van Luc Devroe. Plancke staat bekend als een harde werker en een man met een grondige dossierkennis, maar de Chinese eigenaars van Roeselare maken het hem niet altijd gemakkelijk. Toen we hem contacteerden, zei Plancke: “Ik kreeg nog geen vraag van Oostende, maar ben wel gecharmeerd dat mijn naam er valt.” Het zou de cirkel mooi rond maken.

Ook KVO-dokter op weg naar Anderlecht

KV Oostende zoekt niet alleen een opvolger voor sportief directeur Luc Devroe, maar ook al een nieuwe clubdokter voor volgend seizoen. Dat betekent dat huidig clubarts Chris Goossens vertrekt en wellicht mee de overstap naar Anderlecht maakt. Dokter Goossens – die eerder onder meer bij Beerschot werkte, maar ook Bart De Wever bijstond tijdens zijn dieet – is een persoonlijke vriend van Marc Coucke. Paars-wit heeft momenteel een sterk uitgebouwde medische dienst met specialisten als dokter Kristof Sas en kinesist Jochen De Coene. Maar Coucke zal dus ook eigen mensen meebrengen.