Olivier Deschacht verwezen naar B-kern Anderlecht: dit is zijn versie

Ziet Olivier Deschacht – morgen 37 – zijn carrière van 21 jaar bij Anderlecht in mineur eindigen? De veteraan werd onverwacht door coach Hein Vanhaezebrouck en het bestuur naar de B-kern gestuurd wegens een te negatieve houding in de spelersgroep in deze woelige sportieve periode. Komt Deschacht deze nieuwe klap nog te boven? Zijn contract loopt af in juni en (meteen) stoppen is een optie. Of recht hij toch nog eens zijn rug?