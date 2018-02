Schutter richt bloedbad aan op school in Florida: dit weten we al

Woensdag lokale tijd vond voor de achttiende keer dit jaar een schietpartij plaats op een Amerikaanse school, met een bijzonder zware tol. Dit weten we al.

WAT IS ER GEBEURD?

Een jongeman kwam woensdagnamiddag rond 14.20 uur lokale tijd aan bij de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, in de Amerikaanse staat Florida. Met rookgranaten activeerde hij het brandalarm om verwarring te zaaien, zodat leerlingen en leerkrachten de klaslokalen verlieten, en vervolgens schoot hij met een AR-15-geweer in het rond. Dit zou bijna anderhalfuur geduurd hebben. Uiteindelijk verliet hij tussen de leerlingen die geëvacueerd werden de school. Hij kon op straat gearresteerd worden, werd eerst naar het ziekenhuis gebracht en later naar het politiekantoor voor verhoor.

Leerlingen worden geëvacueerd. Foto: Photo News

WAT IS DE TOL?

Zeventien mensen zijn overleden, zowel leerlingen als leerkrachten. Vijftien anderen raakten gewond, van wie vijf nog in levensgevaar zijn. Er heerst nog onduidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers. Veel ouders zijn met foto’s via sociale media nog op zoek naar hun kinderen. Zij worden nog gezocht:

(Lees verder onder de foto’s)

De ouders van Jamie Gutteberg waren ook via sociale media op zoek naar hun dochter, maar lieten later weten dat zij overleden was. Dat schrijft Local10news, dat de foto’s van gezochte leerlingen verspreidde via zijn website.

WIE IS DE DADER?

Foto: rr

De opgepakte schutter is de 19-jarige Nikolas Cruz, een voormalige leerling van de school. Hij zou vorig jaar van school gestuurd zijn omdat hij leerlingen bedreigde en messen had meegenomen naar school. De jongeman was volgens medeleerlingen verzot op wapens en jagen, postte foto’s met wapens op sociale media en maakte grapjes over mensen neerschieten. Hij zou psychische problemen hebben gehad en ging naar een speciale school voor leerlingen met emotionele en gedragsproblemen. Een leerling vertelde aan lokale media dat “iedereen dit voorspelde”.

Zijn motief is nog onduidelijk. De politie voert momenteel een huiszoeking uit in Lantana Cascade in Palm Beach, die te maken zou hebben met de schietpartij. Cruz verschijnt donderdag lokale tijd voor een rechter.

Hij zou zijn AR-15 vorig jaar legaal gekocht hebben. Hij slaagde voor de achtergrondcontrole.

WAAR IS DIT GEBEURD?

De schietpartij gebeurde aan de Marjory Stoneman Douglas High School, een school met 3.200 leerlingen en 129 leerkrachten in Parkland. Parkland ligt in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida, op zo’n 75 kilometer van Miami.

WAT VERTELLEN GETUIGEN?

Een leerling van de school vertelde een lokale televisiezender hoe iedereen “gek werd”. “We dachten dat het een brandoefening was, zoals we eerder vandaag hadden. Niemand was nerveus, tot stilaan duidelijk werd dat het om geweerschoten ging. Iedereen panikeerde en liep in het rond.”

Verschillende leerkrachten verlieten eerst met hun leerlingen de klaslokalen toen het brandalarm afging, maar vluchtten snel weer de klassen in toen duidelijk werd dat er een schietpartij aan de gang was.

Melissa Falkowski vertelde aan CNN dat een veiligheidsagent haar in de gang zei dat “code rood” gold. Dat betekent dat er een schutter actief is op de campus. Falkowski vluchtte samen met haar leerlingen terug het lokaal in en besliste hen allemaal in een kast te verstoppen. Daar bleven ze ongeveer een halfuur verscholen, tot de politie arriveerde.

Enkele leerlingen tweetten vanuit de klas. “Er wordt geschoten in mijn school en ik zit ingesloten. Ik ben enorm bang.”

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) 14 februari 2018

Sommigen postten schokkende video’s op sociale media:

De politie kwam de leerlingen bevrijden uit hun lokalen, soms nadat ze daar urenlang hadden geschuild. Een leerlinge vertelt dat ze “een grote hoop bloed” en twee overleden leerlingen op de grond zag liggen in de gang toen de politie haar wegleidde.

HOE REAGEREN TRUMP EN CO.?

President Donald Trump heeft alleen nog maar via Twitter gereageerd.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 februari 2018

Verwacht wordt dat hij morgen het volk toespreekt.

Veel media stelden zich al de vraag of dit iets zou veranderen, bijvoorbeeld aan de wapenwetten, en ook leerkrachten en de directeur van de school uitten hun frustratie dat dit alweer kon gebeuren. “Het frustrerende is dat we alles deden wat we verondersteld waren te doen. Broward County schools heeft ons op deze situatie voorbereid en om dan toch nog zo veel slachtoffers te hebben, dat is voor mij heel emotioneel. Ik heb het gevoel dat onze regering, ons land ons en onze kinderen vandaag heeft tekortgeschoten en ons niet veilig heeft gehouden”, vertelde leerkracht Melissa Falkowski. Directeur Runcie zei: “Geen enkele ouder zou ooit zijn kinderen naar school moeten sturen en niet meer terugzien. Dat zou niet mogen gebeuren in Parkland. Dat zou nergens mogen gebeuren in dit land. We moeten een manier vinden om dit te stoppen.”

Dit zou al de achttiende schietpartij op een school in de VS zijn dit jaar.

Republikeins Senator Marco Rubio riep om terughoudend te zijn om te oordelen over de politieke aspecten van de tragedie, zoals wapenwetten. Hij vroeg een “dieper gesprek over waarom deze dingen gebeuren”.