Peeters pakt nepuniversiteiten aan: onderzoek naar 81 instellingen

Brussel - Er lopen momenteel 81 onderzoeken naar onderwijsinstellingen die valse diploma’s uitreiken of het etiket universiteit of hogeschool misbruiken. Het gaat vooral om instellingen die hoger onderwijs aanbieden.

Momenteel worden 52 onderwijsinstellingen in Brussel, 18 in Vlaanderen en 11 in Wallonië door de Economische Inspectie onderzocht. Het zijn zowel onderwijsinstellingen die afstandsonderwijs aanbieden als instellingen die voorzien in contactonderwijs. Het zijn voornamelijk instellingen die hoger onderwijs aanbieden. Dat schrijft De Morgen donderdag, op basis van cijfers van minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

De Economische Inspectie gaat na of de onderwijsinstellingen correcte informatie geven over de opleidingen die ze aanbieden en de diploma’s die ze mogen uitreiken. De meest voorkomende inbreuk is dat een onderwijsinstelling onterecht de indruk wekt dat ze erkend is als universiteit of hogeschool of dat ze bachelor-, master- of doctoraatsdiploma’s kan uitreiken.

Er werden 46 waarschuwingen uitgeschreven en 10 processen-verbaal overgemaakt aan het parket. Negen onderwijsinstellingen hebben hun activiteiten stopgezet na het onderzoek en twee websites werden ontoegankelijk gemaakt.