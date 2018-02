Vijf doden bij rellen in Peruaanse jeugdgevangenis

Bij rellen en een brand in een jeugdinstelling in de stad Trujillo, in het noordwesten van Peru, zijn vijf gevangenen omgekomen. Dat meldt de politie woensdag. Alle vijf de slachtoffers waren minderjarig.

De jongeren in de gevangenis kwamen woensdagmiddag in opstand, waarna er brand ontstond. Een dertigtal gedetineerden raakten bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Vijf anderen overleden aan verstikking. De brandweer had drie uur nodig om het vuur onder controle te krijgen.

De Peruaanse gevangenissen kampen met een dramatisch capaciteitstekort. Voor de instelling in Trujillo zijn woensdag geen cijfers bekendgemaakt, maar enkele jaren geleden waren er 179 jongeren ondergebracht op een capaciteit van 80.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP