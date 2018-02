PSG-trainer moet wissel Meunier verdedigen na nederlaag bij Real: “Met hem erbij stonden we beter op rechts”

PSG-trainer Unai Emery heeft het zwaar te verduren gekregen nadat zijn team de heenmatch van de achtste finales in de Champions League met 3-1 verloor op het veld van Real Madrid. Dat de Spanjaard op zeker ogenblik topschutter Edinson Cavani wisselde voor Rode Duivel Thomas Meunier, werd hem niet in dank afgenomen.

“Zijn wissels hebben PSG niet geholpen.” Dat schrijft de Franse sportkrant L’Equipe over trainer Unai Emery van PSG onder de veelzeggende kop Zidane 3, Emery 1. “Emery koos ervoor Meunier te brengen om zo zijn rechterflank onder controle te krijgen. Hij speelde op veilig, terwijl Zinedine Zidane wisselde om te winnen met de inbreng van Gareth Bale, Lucas Vazquez en Marco Asensio. De wereldkampioen van ‘98 maakte zijn jongens zo duidelijk dat hij nog geloofde in die zege, terwijl Emery zijn team eigenlijk vertelde dat een gelijkspel een buitenkansje was.”

En dus mocht Emery het komen uitleggen. “Vanaf het moment dat Thomas erop kwam naast Dani Alves, hadden we de rechterflank beter onder controle”, verdedigde de Spanjaard zich op de persconferentie. “Dat komt ook overeen met onze beste periode in de match. Hier hebben we op gewerkt op training, net zoals alles wat we op het veld hebben laten zien. De ploeg heeft een grote match gespeeld en verdiende beter. Ik moet positief en optimistisch blijven voor de terugmatch. We hebben nog veel opties om deze achterstand op te halen.”

Emery vooral kwaad op de scheidsrechter

Maar niet alleen de wissel van Meunier deed de wenkbrauwen fronsen in Frankrijk. Ook de basisplaats voor Giovani Lo Celso, die de penalty veroorzaakte waaruit de 1-1 kwam, deed dat. Net zoals het bankzittersstatuut van kapitein Thiago Silva. Genoeg reden voor de Franse media om nog eens uitgebreid te twijfelen aan de onaantastbaarheid van Emery.

Die koos er echter voor de schuld ook door te schuiven naar de scheidsrechter. “Die penalty is nogal makkelijk gegeven”, vertelde Emery over de strafschop waar de 1-1 uit viel. “De arbiter deed voortdurend kleine dingetjes die grote dingen tot gevolg hadden, zoals bijvoorbeeld het niet gefloten handspel van Sergio Ramos waar wij een penalty hadden moeten krijgen. Hij was eerder in het voordeel van Real Madrid.”