Luchtvaart vraagt opheffing verbod op overvliegen koninklijk paleis

Brussel - Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) vraagt aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om het verbod op het overvliegen van de koninklijke domeinen van Laken en Ciergnon en het centrum van Brussel op te heffen, zo meldt de krant L’Echo donderdag.

De DGLV roept technische redenen in voor het verzoek, maar volgens waarnemers schuilt er een politiek manoeuvre achter de tekst. Het verzoek zou de gemeenten Wemmel, Meise en Grimbergen sparen en meer vliegtuigen over Brussel laten vliegen.

Het kabinet van Bellot neemt afstand van de tekst. “Er bestaat inderdaad een tekst die in die richting gaat, maar wij zijn geen vragende partij. We wachten op meer uitleg van de administratie over dit initiatief, maar we houden geen rekening met de tekst.”

“Op een moment dat iedereen zoekt naar mogelijkheden om het vliegverkeer minder hinder te laten veroorzaken bij de omwonenden, is vliegen boven het amper bewoonde paleisdomein minstens het onderzoeken waard.” geeft federaal parlementslid Bert Wollants (N-VA) aan.

Dit soort voorstellen moeten minstens onderzocht kunnen worden op hun meerwaarde, vindt het Kamerlid.

“We hebben altijd gepleit voor een billijke en eerlijke spreiding van de lusten én de lasten. Dat wil zeggen dat ieder een deel ervan moet nemen, zowel bewoners van Brussel, van de Vlaamse rand, maar net zo goed van het paleis.” besluit Wollants.