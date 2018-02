Autoverkoop in Europese Unie kent beste januarimaand in tien jaar

De inschrijvingen van nieuwe personenwagens in de Europese Unie zijn in januari met 7,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het gaat om de beste januarimaand sinds 2008, zo blijkt donderdag uit cijfers van ACEA, de koepel van Europese autobouwers.

De verkoop van nieuwe wagens wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de economische toestand. In de Europese Unie daalde de verkoop sterk na de financiële crisis in 2008, maar nam die geleidelijk weer toe sinds september 2013.

Van de belangrijkste Europese markten presteerden Spanje en Duitsland het best, met stijgingen van respectievelijk 20,3 procent en 11,6 procent. België kende een toename met 10 procent.

De inschrijvingen van nieuwe personenwagens stegen daarnaast met 3,4 procent in Italië en met 2,5 procent in Frankrijk, terwijl ze door de invloed van de brexit in Groot-Brittannië voor de tiende maand op rij daalden, met 6,3 procent.