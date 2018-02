Chinezen maken zich klaar voor Nieuwjaar

De Chinezen maken zich donderdag op voor het Lentefestival, dat plaatsvindt van 16 februari tot 2 maart. In veel plekken zal het Chinese Nieuwjaar echter niet meer gepaard gaan met vuurwerk: onder meer de metropolen Peking en Sjanghai schieten de komende dagen wegens de vervuiling geen vuurpijlen af, een nochtans belangrijk aspect van de nieuwsjaarsviering. Volgens de overlevering helpt vuurwerk namelijk bij het verjagen van de boze geesten en brengt het geluk.

Volgens de Chinese dierenriem wordt 2018 het jaar van de aarde hond. Iedereen die tijdens het nieuwe jaar geboren wordt, zou communicatief, ernstig en verantwoordelijk zijn. De wereld zal het slechter vergaan: waarzeggers voorspellen verrassend genoeg conservatisme, dalende markten, natuurrampen en internationale conflicten.

Het Lentefeest is het belangrijkste feest in China en veroorzaakt ieder jaar een heuse volksverhuizing. In de periode rond de feestdagen zullen 389 miljoen mensen met de trein en 65 miljoen mensen met het vliegtuig naar hun familie reizen om het nieuwe jaar te vieren. Maar veel Chinezen trekken ook uit buiten de grenzen: tijdens de feestdagen hebben zowat 6,5 miljoen mensen een reis naar het buitenland geboekt, een record.