Moeder richt zich tot dader: “Maëlys zal je dag en nacht achtervolgen in je cel tot je sterft en naar de hel gaat”

Zes maanden leefden ze tussen hoop en vrees. Al wisten ze dat de kans miniem was dat ze hun dochtertje nog levend zouden terugzien. Maar nu haar dood bevestigd is, heeft de mama van Maëlys (9) hard uitgehaald naar de dader.

Woede en verdriet, dat is wat de familie van het meisje nu voelt. Dat blijkt ook uit het bericht waarin ze zich rechtstreeks tot dader Nordahl Lelandais (34) richt.

“Maëlys zal je dag en nacht achtervolgen in je cel tot je sterft en naar de hel gaat”, schrijft Jennifer Cleyet Marrel op haar Facebookpagina. “Je hebt haar van ons afgepakt. We zien haar nooit meer door jou. Ik kan haar niet meer vasthouden en zeggen hoeveel ik van haar hou. Mijn engeltje, ik kon je niet beschermen tegen dat roofdier en dat schuldgevoel zal me nog lang achtervolgen.”

“Dit monster zal niemand meer kwaad doen nu… We missen je zo erg...”, klinkt het nog.

Maëlys verdween eind augustus van vorig jaar van een trouwfeest in de regio van Grenoble. Weken is met grote middelen gezocht, maar zonder resultaat. Nordahl Lelandais, die ook op het feest was, werd gearresteerd en de politie was er vrij snel zeker van dat hij de dader was. Maar de man ontkende alles en toverde het ene alibi na het andere uit zij hoed.

Maar geconfronteerd met het feit dat de wetenschappelijke politie minuscule bloedvlekjes in zijn auto had gevonden die met honderd procent zekerheid van Maëlys waren, vroeg hij deze week plots om opnieuw te worden verhoord.

Nieuwe zoektocht

Woensdag bekende hij dat hij Maëlys ‘per ongeluk’ had gedood en dat hij het lichaam eerst verstopt had in de buurt van zijn huis. Daarna ging hij terug naar het huwelijksfeest waar hij het meisje had ontvoerd. Pas de volgende dag heeft hij haar begraven in een bos.

Woensdag werden al een aantal stoffelijke resten gevonden. Vandaag, donderdag, wordt verder gezocht op de plaats die Lelandais, een ex-militair, zelf heeft aangeduid. Over de manier waarop hij het meisje heeft ontvoerd en gedood of wat er nog allemaal is gebeurd de avond en de nacht van de feiten, wil hij voorlopig niet zeggen.

Nog slachtoffers?

Met de vondst van Maëlys is het onderzoek tegen Lelandais zeker niet afgesloten. Want hij is intussen ook aangeklaagd voor de moord op een in april verdwenen militair. Dat heeft de procureur van Chambéry, Thierry Dran bevestigd.

Korporaal Arthur Noyer werd vermoord in Isère. Volgens de procureur is het DNA van Lelandais gevonden op schedel van de vermoorde militair. Dat onderzoek loopt nog.

En er is nog een derde dossier waarin zijn naam wordt genoemd. Volgens Le Parisien zal de politie hem ook verhoren over de verdwijning van Adrien Mourialmé, een 24-jarige uit Namen die deze zomer het laatst werd gezien aan het meer van Annecy. In dat meer zochten duikers onlangs nog zonder succes naar de kleine Maëlys.

De 24-jarige Belg werkte deze zomer in een restaurant in de buurt. Hoewel hij voortdurend contact had met zijn familie in Namen, heeft Adrien Mourialmé sinds 5 juli geen teken van leven meer gegeven. In zijn hotelkamer bleef alles onaangeroerd liggen en met zijn bankkaart werden sindsdien geen verrichtingen meer gedaan. Welke elementen de Franse gendarme heeft om Lelandais ook in deze zaak te willen verhoren, is voorlopig niet duidelijk.

De ex-militair en hondentrainer werd tot nu toe in gevangenis gescheiden gehouden van andere gedetineerden omdat die al bedreigingen hadden geuit.

Als hij schuldig wordt bevonden aan kindermoord, riskeert Lelandais levenslang.