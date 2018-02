Tewerkstelling in Genk werkt restanten van Ford-drama weg

Het afgelopen jaar trok de economie aan en daalde het aantal werkzoekenden in Genk. Twee opstekers voor het Genkse tewerkstellingsbeleid, dat zich - complementair aan de inspanningen van de VDAB - sterk richt op mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het is met trekken en sleuren, maar één voor één wordt resultaat geboekt dankzij een mix van intensieve begeleidingstrajecten, subsidies voor aanwervingen, bedrijfsbezoeken door een jobmakelaar, workshops, enzovoort.

Als meest getroffen zone door de sluiting van Ford hinkte Genk achterop in het wegwerken van de werkloosheid. Zelfs de positieve economisch conjunctuur kon de kloof met de andere Limburgse kerngebieden niet dichten. Daarom besliste het stadsbestuur om via - vaak kleinschalige - projecten, een flankerend beleid te voeren naar extra jobcreatie. Dat het werkt, bewijzen de cijfers van 2017 die eerder deze week werden voorgesteld aan de pers.

'We weten dat het niet voor iedereen even makkelijk is om een job te vinden, ook niet in tijden waarin de economie aantrekt', steekt schepen van Tewerkstelling, Angelo Bruno, van wal. 'Denk maar aan kortgeschoolde mensen, jongeren die zonder diploma de school verlaten of vrouwen van andere origine. We merken dat sommigen echt wel een "rugzakje" met uitdagingen meedragen. Net voor die doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zetten wij - complementair aan en in goede samenwerking met de VDAB - ons tewerkstellingsbeleid op poten. En we mogen met enige fierheid zeggen dat we in 2017 flink op kruissnelheid zijn gekomen.'

Werkstation

Zo bouwde het stadsbestuur een team uit van vijf jobcoaches, die in 2017 245 werkzoekenden intensief hebben begeleid. Er werd in september een Werkstation geopend, waar inmiddels 200 mensen zich hebben aangemeld voor advies. 'Dat toont aan dat we geslaagd zijn in onze ambitie om een laagdrempelige, uiterst toegankelijke plek te creëren waar werkzoekenden terechtkunnen met al hun vragen', aldus nog Bruno.

'En we kijken vooruit naar 2018. Meer en meer gaan we in het Werkstation workshops aanbieden door werkgevers. Zo kunnen ze hun bedrijf, vacatures en verwachtingen naar sollicitanten communiceren. Het faciliteren van het rechtstreekse contact tussen potentiële werkgevers en werkzoekenden is erg belangrijk.'

Laagdrempelig

Om mensen te bereiken die niet spontaan naar de VDAB stappen, zal Genk ook in 2018 samenwerken met organisaties als Vrouwencentrum Winterslag, De Uitdaging, Via Via en GTB (voor mensen met een arbeidsbeperking). 'Ik sta ervan versteld hoe sterk het effect is van zo’n kleinschalige, zeer laagdrempelige projecten', geeft Bruno toe. 'In enkele weken tijd zien we mensen die verloren leken voor de arbeidsmarkt, heel concrete stappen vooruit zetten. We moeten deze trajecten dus aanbieden voor alle doelgroepen die het moeilijk hebben om aan de slag te gaan.'

