Deschacht meldt zich ziek voor B-kern

Anderlecht-speler Olivier Deschacht heeft zich vandaag niet gemeld bij de B-kern van de Brusselse landskampioen, waar hij gisteren naar verwezen werd. Officieel is Deschacht ziek, maar in zijn entourage klinkt dat de verdediger de energie niet meer kan opbrengen om met de jongeren te trainen. Het einde van zijn carrière lijkt zo een optie voor de man met de meeste matchen ooit voor paars-wit.

Het was manager Herman Van Holsbeeck die Olivier Deschacht dinsdagavond al meedeelde dat hij teruggezet werd naar de B-kern. Gisteren was er nog eens een open training voor het publiek en Deschacht hoefde zich niet te melden. Pijnlijk. Net voor die open training maakte Anderlecht het nieuws ook wereldkundig via zijn website.

Navraag leerde ons al snel dat de echte reden voor Deschachts uitwijzing een te negatieve houding in de kleedkamer was. Na 21 jaar bij Anderlecht, waarvan 17 jaar in de A-kern, trekt Deschacht zich de sportieve en bestuurlijke malaise bij paars-wit erg aan en dat kan hij moeilijker verstoppen dan anderen.

Einde carrière is optie

Het lijkt erop dat veel werk nodig zal zijn om de wonde tussen Anderlecht en oudgediende Deschacht nog te doen helen. Het is niet uitgesloten dat dit de klop te veel was voor de man met de meeste matchen ooit voor Anderlecht. Het einde van zijn carrière is bijgevolg een optie.

Foto: BELGA

Deschacht speelde 598 matchen voor Anderlecht, overwon obstakels als dé gokaffaire, een clash met Weiler over diens tactiek en andere botsingen met coaches.

