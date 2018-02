Limburgse politie zoekt smurf die auto’s steelt en ze vernielt

Bocholt - De politiezone Carma is op zoek naar een jong persoon die dinsdagochtend in Bocholt mogelijk meerdere voertuigen stal en ze vervolgens beschadigd ergens achterliet. Of het telkens om dezelfde dader gaat, maakt deel uit van het onderzoek. De stelende brokkenpiloot is nog niet gevat, maar staat wel op camerabeelden van een buur. Pittig detail: hij was verkleed als smurf.

“Hadden we geweten dat hij een auto aan het stelen was, dan hadden we ingegrepen”, vertelt Sandra Brands uit de Balkenstraat in Bocholt. “Ik hoorde een brullende motor. De persoon achter het stuur gaf ...