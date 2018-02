Hallucinante cijfers: alleen al dit jaar 18 schietpartijen op scholen in de VS

De Amerikanen zijn bang. In de 45 eerste dagen van 2018 werd er al 18 keer geschoten op scholen in de VS. Een hallucinant cijfer. “Dit gebeurt alleen in ons land”, zegt senator Chris Murphy. Ook actiegroep Everytown for Gun Safety trekt aan de alarmbel. “We hebben een immens probleem als land.”

Collectieve woede maakte zich woensdag meester van heel de wereld, toen opnieuw een schietpartij uitbrak in een Amerikaanse school. Uit cijfers blijkt dat het al de achttiende (18!) schietpartij in een school was in 2018. En we zijn amper halfweg februari.

In acht van de gevallen werd minstens één schot afgevuurd maar raakte niemand gewond. Tweemaal ging het om een leerling die zelfmoord pleegde met een geweer binnen de schoolgebouwen. Bij alle andere feiten vielen gewonden en/of doden. (Onderaan dit artikel vind je een overzicht)

Wanneer je de cijfers van vorige jaren bekijkt, zie je dat het aantal schietpartijen in scholen dit jaar opmerkelijk gestegen is. 2014 was ook geen goed jaar - toen waren er al 15 schietpartijen gebeurd tegen 14 februari - maar andere jaren ligt het aantal voorvallen toch een stuk lager.

Toch is elke schietpartij er één te veel. Dat vindt ook Chris Murphy, senator uit de staat waar de Sandy Hook Elementary School gevestigd is. Daar werden op 14 december 2012 26 personen doodgeschoten. “Wij zijn het enige land waar zoiets gebeurt”, zegt hij met een moedeloze blik in de ogen. “We hebben een epidemie van massamoorden. Het is de ene schietpartij op een school na de andere, een echte plaag.”

Dat het alleen in de VS gebeurt, is geen toeval of pech, benadrukt Murphy. “Het is door ons falen om in te grijpen. Wij zijn verantwoordelijk. Als ouder ben ik doodsbang omdat deze Senaat de veiligheid van mijn kinderen niet serieus neemt. Heel wat mensen delen dat gevoel en spreken me erover aan.”

“Gaan we dit nu echt routine laten worden”, vraagt volksvertegenwoordiger Bill Nelson zich af. “Gaan we na elke schietpartij zeggen dat het genoeg geweest is, terwijl er wat later toch opnieuw één gebeurt?”

“Immens probleem”

De cijfers van schietpartijen worden bijgehouden door Everytown for Gun Safety, een actiegroep die pleit voor het veranderen van de wapenwet. “Als je kijkt naar alle manieren waarop kinderen in contact komen met wapengeweld, besef je wat een immens probleem wij hebben als land”, aldus Sarah Tofte, directeur bij Everytown. “We verdienen het echt om te leven in een plaats waar kinderen vrij zijn van wapengeweld in hun huizen, scholen en gemeenschappen.”

Of het tot een aanpassing van de wapenwet komt, is nog verre van zeker. President Donald Trump tweette woensdag wel dat geen kind of leraar zich onveilig zou mogen voelen in een Amerikaanse school. Of hij daarmee bedoelt dat hij wapenbezit gaat bestraffen, lijkt onwaarschijnlijk. De wapenlobby is al meermaals een bondgenoot van Trump gebleken.

Overzicht schietpartijen in Amerikaanse scholen:

3 januari, St. Johns, Michigan

Na drie dagen in 2018 is het eerste incident een feit op de East Olive Elementary School in St. Johns. Een 31-jarige sterft er aan een schotwonde bij zichzelf op het parkeerterrein.

4 januari, Seattle, Washington

In de New Start High School wordt een schot afgevuurd. De kogel vliegt een kantoor binnen, maar verwondt niemand.

10 januari, Sierre Vista, Arizona

In een toilet van de Coronado Elementary School wordt een tiener dood teruggevonden. Hij blijkt zelfdoding te hebben gepleegd.

10 januari, San Bernardino, Californië

Minstens één schot wordt afgevuurd op de California State University. Een raam van een leslokaal wordt vernield, niemand raakt gewond.

10 januari, Denison, Texas

Een accidentele schietpartij in het Grayson College Criminal Justice Center, waar de kogel door de muur van een klaslokaal vliegt. Gelukkig raakt niemand gewond.

15 januari, Marshall, Texas

Meerdere geweerschoten zijn te horen op een campus van Wiley College in Marshall. Zeker één kogel vliegt door een gebouw met studentenkoten, maar niemand raakt gewond.

20 januari, Winston-Salem, North Carolina

Een footballspeler van Winston-Salem State University wordt neergeschoten en gedood op een evenement in Wake Forest University.

22 januari, Italy, Texas

Een 16-jarige neemt een semi-automatisch pistool mee naar Italy High School. Een tienermeisje wordt geraakt, maar overleeft het.

22 januari, Gentilly, New Orleans

Net buiten de poort van de NET Charter High School wordt een 14-jarige jongen geraakt door een kogel. Hij komt ervan af met verwondingen.

23 januari, Benton, Kentucky

In de Marshall County High School begint een 15-jarige student met een geweer in het rond te schieten. Er vallen twee doden en vijftien gewonden.

25 januari, Mobile, Alabama

Student Jonah Neal (16) schiet met zijn wapen op de campus in de Murphy High School. Zijn vizier staat niet goed afgesteld: niemand raakt gewond.

26 januari, Dearborn, Michigan

Op de parking van de Dearborn High School wordt geschoten vanuit een wagen. Niemand raakt gewond.

31 januari, Pennsylvania

Tijdens een vechtpartij op de Lincoln High School wordt geschoten. Een 32-jarige man overlijdt.

1 februari, Los Angeles, Californië

Aan de Salvador B. Castro Middle School gaat een pistool ongewenst af. Vijf kinderen lopen verwondingen op.

5 februari, Oxon Hill, Maryland

Een tiener wordt net buiten de Oxon Hill High School neergeschoten. Hij overleeft het.

5 februari, Maplewood, Minnesota

Met het wapen van een agent schiet een leerling in het Harmony Learning Center. Daarbij raakt niemand gewond.

8 februari, New York, New York

Een tiener wordt opgepakt nadat hij een schot heeft afgevuurd binnen de muren van de Metropolitan High School. Gelukkig raakte niemand gewond.

14 februari, Broward County, Florida

De 19-jarige oud-student Nikolas Cruz dringt de Stoneman Douglas High School binnen en schiet 17 mensen dood.