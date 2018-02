De Bruyne-mania gaat verder: nu noemen zelfs Man United-iconen hem al beter dan Beckham, Scholes en Giggs

En of Engeland gek is van Kevin De Bruyne. Op de website van de Premier League vergelijken ex-internationals Michael Owen en Owen Hargreaves de Rode Duivel met enkele van de beste passeurs van de laatste decennia in Engeland. Zelfs voor de ex-spelers van Manchester United doet De Bruyne nu al beter dan clublegenden als Paul Scholes, Ryan Giggs of David Beckham.

Het duo nam hun beslissing na het bekijken van enkele van de beste passes van legendarisch Manchester United-trio Paul Scholes, Ryan Giggs en David Beckham. Zij wonnen onder Alex Ferguson zowat alles wat er te winnen was: de Engelse titel en beker, maar ook de Champions League.

Ondanks de enorme reputatie van David Beckham is hij degene die er als minste uitkomt voor Michael Owen. “Hij beschikte natuurlijk over een geweldige vrije trap, maar voor mij heeft hij de visie en de capaciteiten van De Bruyne gewoon niet”, stelt Owen. De legendarische spits had vooral een boontje voor Paul Scholes. “Die kon er gewoon eentje uitkiezen en beschikte ook over een geweldige visie. Ryan Giggs? Zijn lange ballen waren waarschijnlijk niet van hetzelfde niveau.”

“Als ik ze zou moeten rangschikken, zou ik eerst voor De Bruyne gaan. Dan pas Scholes, Giggs en Beckham”, aldus Michael Owen. Zijn ex-ploegmaat Owen Hargreaves heeft meer moeite met de keuze. “Dit gaat om de allergrootsten in de geschiedenis van onze competitie”, begint die. “Dat we hem nu al in zo’n gezelschap zetten, toont hoe geweldig goed hij het doet.”