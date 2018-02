Nederlandse prinses Ariane breekt pols met schaatsen

Een schaatsongeluk heeft de Nederlandse prinses Ariane een gebroken pols bezorgd.

De jongste dochter van koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima viel zondag al, maar pas donderdagochtend kwam de breuk aan het licht bij controle in het ziekenhuis, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De linkerpols van de prinses moet naar verwachting drie weken in het gips.

Meevaller voor de tienjarige Ariane is dat ze vermoedelijk wel zal kunnen skiën in Lech tijdens de voorjaarsvakantie van de koninklijke familie.

In februari 2016 brak prinses Alexia (nu 12), de middelste dochter van koning Willem-Alexander en zijn echtgenote koningin Máxima, in Lech haar been tijdens het skiën.