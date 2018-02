Rusland zat volgens Britten achter cyberaanval NotPetya

De Britten zeggen dat Rusland aan de basis lag van de cyberaanval NotPetya in juni vorig jaar. De problemen begonnen toen in Oekraïne en Rusland maar verspreidden zich snel in de rest van de wereld. Duizenden computers werden getroffen door de ransomware.

“De Britse overheid meent dat de Russische overheid, en dan specifiek het Russische leger, verantwoordelijk was voor de cyberaanval NotPetya van juni 2017”, heeft onderminister voor Buitenlandse Zaken Tariq Ahmad in een mededeling verklaard.

NotPetya trof multinationals en belangrijke infrastructuur, zoals de controle op de nucleaire site van Tsjernobyl en de havens van Mumbay en Amsterdam. Ook in Zeebrugge waren er problemen, doordat de Deense scheepvaartreus Maersk bij de slachtoffers was. In Oekraïne kenden banken operationele problemen.

Het is niet de eerste keer dat Londen Rusland beschuldigt van “vijandig” gedrag. Premier Theresa May deed in november al haar beklag over “de illegale aanhechting van de Krim”, “cyberspionage” en “inmenging tijdens verkiezingen”. In januari waarschuwde de Britse legerchef Nick Carter dat meer investeringen nodig zijn om de Russische dreiging het hoofd te kunnen bieden.