Beweging.net valt N-VA frontaal aan: “De maat is vol”

Brussel - Beweging.net, de koepelvereniging van de christelijke arbeidersbeweging, haalt in een opiniestuk uit naar verschillende ministers en staatssecretarissen van de N-VA. “Wanneer een overheid het middenveld systematisch verzwakt, ondergraaft ze een belangrijke pijler van de democratie”, zegt voorzitter Peter Wouters.

“De maat is vol”, zegt Wouters. Hij beschuldigt verschillende N-VA-excellenties ervan dat ze de autonomie en vrijheid van het middenveld proberen te beknotten. “Het patroon dat erachter zit, wordt alsmaar zichtbaarder.” De voorbeelden van Wouters: van Vlaams minister Liesbeth Homans mocht het Minderhedenforum zich niet moeien in de Zwarte Pietendiscussie, staatssecretaris Theo Francken kortwiekte Vluchtelingenwerk Vlaanderen financieel, en zijn collega Zuhal Demir laat geen gelegenheid ongemoeid om het gelijkekansencentrum Unia aan te vallen.

Maar vooral de inval bij de organisatie Globe Aroma lijkt Wouters zwaar op de maag te liggen. Die vzw organiseert kunstprojecten met nieuwkomers en Brusselaars. “Iedereen die zich niet kon legitimeren, werd opgepakt. Het intimideren van middenveldorganisaties neemt stilaan schrikwekkende proporties aan. Want Globe Aroma is nog maar het topje van de ijsberg. Daardoor leggen heel wat middenveldorganisaties zich uit angst al een vorm van zelfcensuur op. Wat een pervers effect is dat?”

Bedreigd

“Organisaties die een afwijkende mening laten horen over migratie en inburgering, worden bedreigd met het inkorten van bevoegdheden of subsidies”, zegt Wouters. “De geloofwaardigheid van wetenschappers die zich kritisch uitlaten over het gevoerde beleid, wordt in vraag gesteld. Journalisten die zich kritisch opstellen, worden met ontslag bedreigd. Organisaties die werken met mensen in armoede of actief zijn in zorg en welzijn, worden verengd tot strikte uitvoerders van het overheidsbeleid.”

Wouters pleit voor middenveldorganisaties die vrij initiatief hebben en zelf hun maatschappelijk of sociaal doel bepalen. “Mogen middenveldorganisaties enkel nog schoothondjes zijn, die wachten op een aaitje en een koekje van hun baasje, in casu de minister of staatssecretaris die vindt dat wie gesubsidieerd wordt, heel strak aan de leiband moet lopen en enkel dient om het beleid te steunen en uit te voeren?”, werpt Wouters op. “Wij nodigen alle politici uit om constructief om te gaan met de kritiek, om goed te luisteren naar de critici en om de betrokken middenveldorganisaties rond de tafel te brengen, zodat er gedragen oplossingen uit de bus kunnen komen.”