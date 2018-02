Gigantisch zinkgat schrikt Rome op: “Dit was een aangekondigde ramp”

Als je de beelden ziet, is het moeilijk te geloven dat er geen slachtoffers vielen: een gigantisch zinkgat slokte woensdagavond in Rome zeven wagens op. De schade is enorm.

Het zinkgat ontstond aan de via Livio Andronico in de Italiaanse hoofdstad rond 18 uur. Wagens die geparkeerd stonden in die straat, werden meegesleurd. Zeker 7 wagens kwamen zo’n 10 meter lager terecht tussen het puin van het zinkgat. De schade is groot. Een groot stuk van het wegdek is gewoon weg, een ondersteunende muur van de bouwwerf zakte helemaal in.

De oorzaak van het zinkgat is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk moet die gezocht worden bij een vlakbij gelegen bouwwerf. Daar was in oktober gestart met de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Een paar weken geleden en de voorbije dagen was er ook sprake van enorm waterverlies op de bouwsite. Ook omwonenden van de bouwwerf hadden al een paar keer meldingen gemaakt van problemen sinds de werken gestart waren. Zo hadden buurtbewoners het over barsten in het wegdek en water dat langs de muren liep in hun parkeergarage. “Maar de politie en brandweer heeft niks gedaan met onze meldingen”, klinkt het.

“Aangekondigde ramp”

De brandweer heeft intussen een aantal omliggende gebouwen uit voorzorg ontruimd. In totaal gaat het om zo’n 20 gezinnen. Volgens Giancarlo De Capraris, die in een van de geëvacueerde gebouwen woont, werden de barsten in het wegdek steeds dieper. “Dit was een aangekondigde ramp”, zegt hij. “Ik heb een baby van 3 maanden. Ik weet niet waar ik naartoe moet.” Buurtbewoners die niet naar hun huis terug kunnen, worden voorlopig opgevangen in hotels.

Lorella Giordana woont vlakbij, maar was in het sportcentrum toen het zinkgat ontstond. “Ik kreeg telefoon van mijn schoonzus. Ik kreeg schrik. Ze zei me dat de straat was ingestort.”

Onderzoek

Burgemeester Virginia Raggi heeft intussen gezegd dat er een onderzoek zal lopen naar wie verantwoordelijk is voor deze grondverschuiving.

