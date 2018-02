Frank Defays voorgesteld als trainer bij Moeskroen: “Laat de mensen maar vragen stellen, ik zal wel antwoorden op het veld”

Eersteklasser Moeskroen heeft donderdagvoormiddag zijn nieuwe trainer Frank Defays voorgesteld. Die volgt de woensdag ontslagen Roemeen Mircea Rednic op.

Voorzitter Patrick Declercq begon de persconferentie met een bedankje aan Rednic, die hij een dag eerder de laan had uitgestuurd. “Rednic heeft ons in eerste klasse gehouden vorig seizoen. Daar wil ik hem voor bedanken. Maar onze club wordt meer professioneel en wil vooruitgaan. Dan is het niet aan de trainer om te zeggen hoe een club geleid moet worden. Het was niet Rednic die finaal verantwoordelijk was voor Moeskroen.”

Algemeen Directeur Paul Allaerts verklaarde vervolgens de keuze voor de nieuwe coach Frank Defays, die hij weghaalde bij Virton. Die ploeg komt uit in de Eerste Amateurliga, waar het twaalfde staat. Eerder bracht hij de club van derde naar tweede klasse, maar na de hervorming van onze competitie kwam Virton uit in de Eerste Amateurliga. Als speler was Defays een icoon van Sporting Charleroi, hij was tien jaar aan de slag bij de Zebra’s. “Defays is een leider, van nature uit”, zei Allaerts. “Alle grote Belgische trainers in de Jupiler Pro League, waren vroeger ook leiders op het veld. We zien een nieuwe tendens met Leko, Clement, De Roeck en Vermant… Een nieuwe generatie trainers die opstaat. Daarom hebben we ook vertrouwen in Defays, ondanks zijn ervaring als coach op het hoogste niveau. Frank heeft zeven jaar knap werk geleverd bij Virton. Als je de lijst ziet met wie hij gewerkt heeft: Emond, Desoleil, Croizet,... Allemaal spelers die een mooie carrière hebben uitgebouwd. We hadden Defays al vier weken op onze radar. Hij kan ons helpen om te groeien als club.

Frank Defays begrijpt dat er twijfels zijn bij de buitenwereld over zijn slaagkansen bij Moeskroen. “Mijn parcours kan vragen oproepen. Ik hoop het eigenlijk. Dat zal me nog meer motiveren. Laat de mensen maar aan mij twijfelen. Dan kan ik antwoorden op het veld. Met veel passie en inzet dat ik wil overbrengen op de spelersgroep. Faalangst heb ik niet. Dat mag je niet hebben als je kiest voor deze job. Je moet de uitdagingen onder ogen durven zien. Mijn karakter komt overeen met het project van Moeskroen. Ik bedank het bestuur voor hun vertrouwen. De beste manier om hen echt te bedanken is om hen iets terug te geven. Mijn motivatie is enorm.”