Radiopresentatrice ontdekte al op haar 40ste dat ze reuma had: “Het ergste is: het is een onzichtbare ziekte”

Het is een aandoening die geassocieerd wordt met oudere mensen. Maar ook voor Klara-presentatrice Heidi Lenaerts is het dagelijkse realiteit: reuma. Al op haar veertigste kreeg ze de diagnose.

Eén op de vijf Belgen krijgt ooit wel eens te maken met een reumatische aandoening, zo blijkt uit recent onderzoek. Heidi Lenaerts, voormalige Studio Brussel- en Ketnetpresentatrice, is een van hen. Toen ze net 40 was geworden, 2 jaar geleden, kreeg ze te horen dat ze reuma had. “We waren op vakantie in Oostende,” vertelt ze in De Ochtend op Radio 1. “We hadden een dag goed gestapt, maar de volgende dag kon ik eigenlijk niet meer stappen. Mijn man zei: ‘nu moet je toch naar de dokter gaan’. De dokter gaf me ontstekingsremmer.”

Dat was toen al even aan de gang. “Het was begonnen met een dikke teen. Daar heb ik twee maanden mee rondgelopen.”

“Iets voor bomma’s”

Twee weken na de vakantie in Oostende ging Heidi naar haar eigen huisarts. Toen die voor het eerst sprak over reuma, moest Heidi wel even schrikken. “Dat is toch iets voor bomma’s, ik ben net 40 geworden”, dacht Heidi. De reuma was bij de radiopresentatrice ook al ver gevorderd. Om de pijn te kunnen verdragen, moet Lenaerts zware medicatie nemen. “We gaan meteen beginnen ledertrexate”, had de dokter aan Heidi gezegd.

“Mensen die reuma hebben, kennen dat wel. Wanneer ik dat medicijn, een lichte chemo, moet nemen, is het ‘mijn mottigen dag’ in de week”, zegt Heidi. “Het voelt als een slechte kater. Ik neem dat nu al een jaar of 2.”

En die medicatie zal Heidi moeten blijven nemen. Als ze dat niet doet, kan het zijn dat ze over 5 jaar niet meer zal kunnen stappen. Een half jaar lang moest Heidi ook elke dag cortisonen nemen. Dat doet ze nu niet meer. “Dat was echt verschrikkelijk.”

Mogelijk zit het bij Heidi in de familie. Ze dacht terug aan een tante met een slechte knie. Ook haar moeder had daar last van. “Intussen heb ik ook artrose in mijn nek en in mijn schouder.”

“Onzichtbare ziekte”

Maar dat valt nauwelijks te merken voor de buitenwereld. “Het ergste is: het is een soort van onzichtbare ziekte”, zegt Heidi. “Zeker als je jong bent. Je blijft ook werken.” Maar dat is niet altijd even eenvoudig. In december lukte het Heidi bijvoorbeeld even niet meer. “Ik zat toen noodgedwongen een maand thuis. Ik en twee weken depressief geweest. Elke dag gewoon janken, want ik wilde eigenlijk niet thuis zitten. Maar door de kou voel je het harder. Je voelt je beperkt. Maar qua aanvaarding sta ik nu wel een stuk verder.”