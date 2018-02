Florence kreeg al schadevergoeding voor aanslag in Parijs maar toen kwam de waarheid aan het licht

Een 49-jarige Franse vrouw moet volgende maand voor de rechter verschijnen wegens fraude en schriftvervalsing. Als slachtoffer van de terroristische aanslag in de Bataclan in Parijs ontving ze al een aanzienlijke schadevergoeding. Maar nu is gebleken dat ze daar helemaal niet geweest is op die dertiende november 2015.

Verwerpelijk, ziekelijk, gestoord. In de lezersrubrieken van Franse kranten zijn de reacties niet mals. De 25.000 euro schadevergoeding die ze al kreeg van een speciaal hulpfonds voor slachtoffers en de 13.000 euro van de ziekteverzekering moet zal ze moeten terugbetalen. Maar daar blijft het niet bij. Ze zal zich volgende maand ook voor de rechter moeten verantwoorden en is voorlopig opgesloten.

Met een opvallend roze kapsel en totaal onbewogen verscheen ze woensdag voor de rechter die de zaak op vraag van haar advocaat onmiddellijk uitstelde naar volgende maand.

Florence was op 13 november 2015 in de Bataclan in Parijs toen terroristen daar een bloedbad aanrichtten. Zelfs ontsnapte ze aan de kogels maar een vriend raakte wel zwaargewond.

Nadien bood ze zich aan bij de Life for Paris Victims Association (LFP) om een schadevergoeding te krijgen. Of beter een eerste voorschot. Want sinds de aanslagen zat ze fysiek en mentaal aan de grond. Van het LFP kreeg ze al 25.000 euro, het ziektefonds betaalde haar al 13.000 euro.

Toen het wat beter ging kon ze zelfs als administratieve kracht aan de slag bij de Life for Paris Victims Association.

Maar nu blijkt dus dat ze een gewetenloze oplichtster is die eerder al werd veroordeeld voor fraude. “We hebben die vrouw toen effectief niet grondig gescreend. We geloofden haar op haar woord”, zegt ex-voorzitter Caroline Langlade van LFP. Haar concertticket dat ze toonde als bewijs dat ze daar wel degelijk was, was vals.

De vrouw die nog bij haar moeder woont, probeerde als ‘slachtoffer’ ook een sociale woning vast te krijgen en bestookte daarvoor de burgemeester van Parijs met telefoontjes en mails.

Al tweede valse slachtoffer

Florence is al het tweede valse slachtoffer van de aanslagen in Parijs. Cédric R., een 29-jarige Fransman, was ook zogezegd in de Bataclan en getuigde in de Franse media uitvoerig hoe hij de kogels rond zijn oren hoorde fluiten. Hij bevond zich toen op het terras van het Bataclan Café, de bar naast de concertzaal, zo vertelde hij. Hij zag ook hoe een zwangere vrouw voor zijn ogen de kogels incasseren die eigenlijk voor hem bedoeld waren.

Uiteindelijk kwam de waarheid aan het licht. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar cel waarvan 18 maanden met uitstel.