Profvoetballer opnieuw voor rechter na agressie op partner

Brussel - Profvoetballer A.D. (26), voormalig speler van onder meer Sporting Lokeren en Charleroi, heeft zich donderdag opnieuw voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor agressie op zijn partner.

In oktober 2017 kreeg de man nog een werkstraf voor gelijkaardige feiten. Het parket, dat hem ook vervolgt voor een ander beweerd geweldincident, eiste een celstraf van 2 jaar, waarvan de helft met uitstel. D.’s advocate pleitte voor een autonome probatie of een werkstraf.

A.D. heeft een bewogen leven achter de rug. In 2011 maakte hij deel uit van de kern van Sporting Lokeren maar in diezelfde periode kwam de jongeman als lid van een Brusselse stadsbende ook zwaar in aanraking met het Brusselse gerecht. Hij was immers betrokken bij een steekpartij en werd daarvoor veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 3 jaar met uitstel.

Na die celstraf probeerde hij zijn voetbal- en privéleven weer op het spoor te zetten maar dat liep niet van een leien dakje. In december 2015 diende zijn partner, tevens de moeder van zijn dochtertje, klacht tegen hem in wegens partnergeweld. D. bekende de feiten en kreeg in oktober 2017 van het Brusselse hof van beroep een werkstraf.

Intussentijd deden zich in de tweede helft van 2016 nieuwe incidenten voor met zijn partner, waardoor hij donderdag opnieuw voor de rechtbank moest verschijnen.

“Ik focuste in die periode misschien te hard op mijn professionele carrrière en wist geen weg met mijn agressie”, zei D. daar vandaag zelf over. “De relatie met mijn vriendin en haar moeder liep ook moeilijk.”

Volgens het parket sloeg D. begin januari 2017 in Elsene ook een andere man maar dat wordt met klem ontkend. “Dat is een lid van een stadsbende die enkel uit is op geld,” aldus D.

Het vonnis valt op 15 maart.