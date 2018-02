Thorgan Hazard over zijn toekomst: “Ik wil hogerop, maar zolang ik mij goed voel bij Mönchengladbach, blijf ik”

Thorgan Hazard doet het uitstekend bij zijn Duitse club Borussia Mönchengladbach. De 24-jarige Rode Duivel heeft al zeven doelpunten en evenveel assists achter zijn naam staan in de Bundesliga dit seizoen. Hij is één van de smaakmakers bij de nummer tien uit de Duitse competitie en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Tijdens de wintermercato had Leicester City zijn zinnen gezet op de Belg, toen ze op het punt stonden hun goudhaantje Riyad Mahrez te verliezen aan Manchester City. “De Premier League blijft een bepaalde aantrekkingskracht uitoefenen, maar ik voel me hier goed”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Hazard is al toe aan zijn vierde seizoen bij Mönchengladbach, nadat hij daarvoor het mooie weer had gemaakt bij Zulte Waregem. Hij was lange tijd eigendom van Chelsea, maar dat leende hem achtereenvolgens uit aan Zulte en Mönchengladbach. Na zijn eerste seizoen bij de Duitsers, namen die hem definitief over van de Blues voor 8 miljoen euro.

Foto: EPA-EFE

In het begin ging het nog moeizaam voor de Rode Duivel, maar de voorbije twee seizoenen is hij uitgegroeid tot één van de uitblinkers bij Die Fohlen. Ondertussen speelde hij al meer dan 100 wedstrijden voor de Duitse club en zijn prestaties wekken de interesse van Leicester City en zijn voormalige werkgever Chelsea.

Foto: EPA

Volgens het Duitse voetbalmagazine Bild hadden The Foxes deze winter 30 miljoen euro veil voor Hazard, toen Manchester City op het punt stond Riyad Mahrez weg te halen. Een bod dat Mönchengladbach sowieso moeilijk had kunnen weerstaan. Ook Chelsea houdt zijn voormalige speler in het oog, de Blues bedongen bij zijn verkoop in 2015 een optie die hen toelaat elk bod op Thorgan te evenaren. Mocht Leicester deze zomer alsnog Hazard willen halen, kunnen de Blues het bod dus overrulen om hun ex-speler terug te halen naar Stamford Bridge.

Foto: BELGA

Thorgan staat zeker open voor de Premier League maar hij voelt zich goed bij zijn huidige club en een vertrek is niet meteen zijn prioriteit. Hij prijst ook de Bundesliga en de Duitse supporters.

“De Premier League blijft een bepaalde aantrekkingskracht uitoefenen. Maar sommige spelers die in Engeland voetballen, hebben een vermoeden dat de Bundesliga een bijzonder boeiende competitie moet zijn. Wij hebben de beste stadions, de beste infrastructuur en de supporters zijn veel warmbloediger dan hun collega’s in Engeland. Volgens mij kan ik hier bij Mönchengladbach nog beter worden. Natuurlijk ben ik ambitieus, maar zolang ik mij hier goed voel, blijf ik”, vertelde de Rode Duivel aan Sport/Voetbalmagazine.

Hazard blijft ook rustig onder de interesse van de Engelse clubs. ‘Naar het schijnt word ik gevolgd door een paar clubs, maar ik houd mij daar niet mee bezig. Ik laat het extrasportieve over aan mijn vader. Na het seizoen zullen we alle voorstellen grondig analyseren’

Wanneer de vergelijking met Eden weer naar boven wordt gehaald, laat Thorgan duidelijk verstaan dat zijn grote broer wereldklasse is en dat hij niet dezelfde kwaliteiten heeft als hem.

“Je moet blind zijn om te denken dat ik dezelfde kwaliteiten heb als Eden… Kijk: Eden is een beestig goede voetballer, een van de beste spelers van de wereld. Hij heeft zijn carrière perfect ingedeeld, de juiste keuzes gemaakt op het juiste moment. Mijn ontwikkeling verliep trager dan bij Eden. Ik heb er alles aan gedaan om zover te geraken, maar vijf jaar geleden had niemand kunnen voorspellen dat ik samen met mijn broer bij de Rode Duivels zou zitten. Nogmaals: ik wil het hier niet bij laten. Ik wil hogerop, zonder stappen over te slaan”, aldus Hazard aan Sport/Voetbalmagazine