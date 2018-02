Vanhaezebrouck geeft Deschacht geen hoop: “Feiten zo zwaar dat onze groep niet meer kon functioneren”

Olivier Deschacht is niet zomaar naar de B-kern van Anderlecht gestuurd. Het gaat om een beslissing voor onbepaalde duur, die pas genomen werd na een vergadering met de spelers, de volledige staf en de directie. Dat zei Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck in een verklaring die hij voorlas op de wekelijkse persconferentie van de club. “De feiten waren zo zwaar dat onze groep niet meer normaal kon functioneren.”

De persconferentie begon met Hein Vanhaezebrouck die een verklaring over de situatie van Olivier Deschacht voorlas. Daarin maakte hij duidelijk dat de beslissing om Deschacht naar de B-kern te sturen voor onbepaalde duur is en tot stand kwam na een vergadering met de spelers, de staf en de directie. Deschacht kwam vandaag overigens niet opdagen bij de B-kern: officieel is hij ziek, maar in zijn entourage klinkt dat de verdediger de energie niet meer kan opbrengen om met de jongeren te trainen.

“In tegenstelling tot wat er gezegd wordt, is er nooit een probleem tussen Vanhaezebrouck en Deschacht geweest”, ontkende de trainer van Anderlecht de geruchten dat het niet zou boteren tussen hem en de oudgediende van Anderlecht. “Deschacht heeft 80% van onze matchen gespeeld, in tegenstelling tot mijn voorganger, waar hij niet veel speelde. Daarnaast heb ik hem eerder ook al gesteund in een ander dossier dat moeilijk was voor hem”, vertelde hij. “Er is dus nooit sprake geweest van een probleem tussen ons twee.”

Foto: Photo News

Feiten zo zwaar dat het echt niet anders ging

Vanhaezebrouck beklemtoonde ook dat niet zomaar beslist was een boegbeeld van de club naar de B-kern te sturen. “We zijn in dit geval zeker niet over een nacht ijs gegaan”, zei hij. “Wie me kent, weet ook dat ik niet de gewoonte heb spelers te straffen door hen naar de B-kern te sturen.”

Daarnaast is er natuurlijk ook de naam van Deschacht als clubboegbeeld én het feit dat Anderlecht sowieso al niet dik in de spelers zat. “Deschacht is iemand speciaal, iemand die de meeste matchen voor Anderlecht speelde, iemand die al zo lang bij de club zit. We hebben onszelf ook pijn gedaan met deze beslissing, want een overschot aan spelers hebben we totaal niet door de vele geschorsten en geblesseerden. Maar ondanks al die elementen hebben we toch de beslissing genomen Deschacht naar de B-kern te sturen. De feiten waren zo zwaar dat onze groep niet meer normaal kon functioneren.”

Foto: Photo News

Beslissing die door iedereen genomen werd

Die beslissing werd gesteund door iedereen bij Anderlecht, deed Vanhaezebrouck uitschijnen. “Ze is niet door mij (alleen, nvdr) genomen. Er werd pas beslist Deschacht naar de B-kern te sturen na een vergadering met de spelers, met de voltallige trainersstaf én de directie. We hebben hier goed over nagedacht, maar alle signalen wezen erop dat we dit moesten doen.”

“Het is ook helemaal niet zo dat we een zondebok zoeken om een shockeffect te creëren. Als we nu twaalf punten voor stonden in het klassement, zouden we exact hetzelfde doen. Het is niet omdat we in een moeilijke situatie zitten, dat we alles zomaar op zijn beloop moeten laten. Wij willen opnieuw een positieve dynamiek scheppen.”

Foto: Isosport

Vanhaezebrouck: “Heb mijn spelers gevraagd of ze nog achter mij staan”

Vanhaezebrouck reageerde ook op de kritiek dat Deschacht kennelijk geen al te negatieve houding mag aannemen, maar dat uitgerekend hij als Anderlecht-trainer de voorbije weken een paar straffe uitspraken deed. “Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik hen beschermd heb na mindere prestaties”, vertelde hij. “Maar de week erna waren ze nog minder, en de week erna nog minder. Dan ben ik iemand die aan de boom schudt, ja. En ik heb reactie gekregen, en dat is iets wat je als coach toch altijd beoogt. Reactie hadden we nodig, maar daarvoor moest er eerst leven in de brouwerij komen.”

HVH erkende wel dat hij te rade was gegaan bij zijn spelers nadat begin deze week het gerucht opdook dat zij het gehad zouden hebben met de negatieve woorden van hun trainer. “Ik heb de spelers gevraagd of het klopt dat ze niet meer achter mij zouden staan, maar heb een unaniem negatief antwoord van de groep gekregen.”

