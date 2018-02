Gevallen topman Oxfam verdedigt zich in opvallende open brief: “Het was gezellig samenzijn, geen seksparty”

Nadat de gevallen Oxfam-topman Roland Van Hauwermeiren vandaag al in Het Nieuwsblad de beschuldigingen van seksparty’s ferm afzwakt, doet hij dat nu ook nog eens in een open brief aan VTM. Hij zegt dat de zogenaamde seksparty’s eerder een gezellig samenzijn waren.

In een open brief van meer dan vier pagina’s gaat Roland Van Hauwermeiren breed in op de beschuldigingen dat hij als ngo-topman seksfeestjes heeft georganiseerd na de aardbeving in Haïti. Van Hauwermeiren geeft toe dat hij inderdaad tot driemaal toe intiem contact had met een dame, in zijn huis op Haïti. “Maar het was een volwassen dame, geen slachtoffer van de aardbeving, geen prostituee. Ik heb haar zeker geen geld gegeven.”

Van Hauwermeieren betreurt ook dat de schandalen nu Oxfam zelf treffen. Hij schrijft: “Ik heb zelden zo een professionele en eerlijke humanitaire organisatie ontmoet.” Net omdat mensen ngo’s zouden blijven steunen, schrijft Van Hauwermeiren.

Dat hij betrokken was bij seksfeestjes ontkent Van Hauwermeire formeel. "Ikzelf heb nooit een bordeel, nachtclub of bar bezocht in de stad of dit land. Er waren ook veelvuldige pogingen van dames en heren om mijn huis te betreden met allerlei smoesjes om geld te vragen, een job te eisen of seksuele diensten aan te bieden. Ik ben nooit op die avances ingegaan."

Bijnaam Terminator

Van Hauwermeiren ontkent ook met klem dat het ngo-geld gebruikte voor feestjes. “Geld van de organisatie voor seks – of andere feestjes? Volledige onzin. De dranken werden uit onze eigen zak betaald en het eten werd verrekend met de som van de dagelijkse kostprijs van de maaltijden.”

Van Hauwermeiren zegt dat hij streng optrad tegen medewerkers die omgang hadden met prostituees. “Dat leverde me de bijnaam terminator op.”

Drie delen

Van Hauwermeiren deelt zijn open brief in drie delen in.

Eerst schrijft hij over zijn jaren in Liberia (vanaf 2004). Van Hauwermeiren vertelt hoe hij daar is ontslagen omdat hij niet hard genoeg had opgetreden tegen twee medewerkers die twee dames (“achteraf bleken het prostituees’’) meenamen naar een kroeg.

Over zijn periode in Tsjaad (2006) zegt Van Hauwermeiren dat daar niets is gebeurd. “Voor zover ik weet (ik ben bijna zeker), was er geen prostitutie in Abeche en indien iemand van ons een prostituee zou uitgenodigd hebben was het door iedereen geweten en bestond de kans dat je hem ‘s anderendaags met een doorgesneden keel op straat zou gevonden hebben.”

Geen heilige

Leoganne, plaats waar het epicentrum was van de aardbeving in Haiti 2010. Foto: Katrijn Van Giel

Dan de “hoofdbrok” Haïti. Na klachten over ongepast contact is daar een onderzoeksgroep opgericht. Over zijn contact met die groep zegt Van Hauwermeiren: “Ik ben niet volmaakt, ik ben geen heilige, een man van vlees en bloed, en heb fouten gemaakt (niet gemakkelijk toe te geven), en ik schaam me diep. Ik heb inderdaad aan de onderzoekersgroep toegegeven dat ik tot 3 maal toe intiem contact in mijn huis had. Het betrof volgens mij om een volwassen eerbare dame, geen aardbevingslachtoffer en geen prostituee, die ik had leren kennen daar ik haar jonge zus en heel jonge moeder steunde met luiers en poedermelk. Ik heb ze nooit geld gegeven.”