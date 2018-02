Vermiste skiërs omgekomen in lawine

De Franse hulpdiensten hebben donderdagmorgen de drie vermiste skiërs gevonden waar ze al sinds woensdag naar op zoek waren. Ze zijn omgekomen in een lawine.

Reddingsteams zochten sinds woensdag naar drie Fransen van 29 en twee van 38 jaar. Ze waren ’s avonds niet teruggekeerd na een dagje skiën. Een zoekactie woensdag moest gestopt worden omdat het te donker werd.

Donderdagochtend is verder gezocht in de regio Cauterets, in de Hautes-Pyrénées, en werd het drietal gevonden. Ze waren meegesleurd door een lawine en zijn overleden, weet de Franse krant Lapeche.fr.

Volgens de overheid vond de lawine plaats in een off-piste-gebied.

De slachtoffers waren afkomstig uit Bordeaux en Poitiers.

Ook dinsdag stierf al een 19-jarige skiër in hetzelfde gebied.