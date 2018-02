Frank Defays wil Moeskroen passie bijbrengen

Frank Defays wil Moeskroen, het nummer twaalf uit de Jupiler Pro League, passie bijbrengen. Dat heeft de kersverse coach van de Henegouwers donderdag bij zijn voorstelling op Le Canonnier bekendgemaakt.

De 43-jarige Defays, die overkomt van amateurclub Virton, mag het voor het eerst als coach proberen op het hoogste niveau. “De club geeft me een kans om mijn carrière verder te ontwikkelen”, aldus de opvolger van Mircea Rednic. “Mijn parcours kan vragen oproepen, maar dat motiveert me. Ik hoop dat ik kan antwoorden met resultaten. Ik wil het team veel passie en zelfopoffering bijbrengen. Mijn filosofie komt overeen met die van de club.”

Defays moet Moeskroen in de hoogste klasse houden. “Ik ben enorm gemotiveerd om een goede afloop voor de club te bewerkstelligen. Als dat me lukt, zal het ook een persoonlijk succes zijn”, vervolgde de voormalige speler van Charleroi. “Het behoud is mathematisch nog niet zeker. Play-off 2 is nog ver verwijderd. Later deze week volgt een belangrijke match tegen Waasland-Beveren.”

Laurent Demol (assistent), Olivier Croes (fysiektrainer) en Eric Deleu (keeperstrainer) zullen Defays bijstaan.