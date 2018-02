Pro League voert sensibiliseringscampagne tegen darmkanker

Brussel - De komende twee speeldagen in de Jupiler Pro League (1A) en de Proximus League (1B) zullen de profclubs in samenwerking met de vzw Stop Darmkanker wijzen op het belang van screening en preventie van darmkanker. Dat laat de Pro League donderdag weten.

De campagne “Laat je niet buitenspel zetten door darmkanker” wordt vrijdagavond afgetrapt op Stayen voor de wedstrijd STVV-RSC Anderlecht. Op hetzelfde moment gaat Lierse-Roeselare van start in Lier. De rest van het voetbalweekend en ook tijdens het weekend van 23, 24 en 25 februari zullen de spelers met een speciaal shirt en een spandoek aandacht vragen voor darmkanker.

In het bijzonder willen de Pro League en vzw Stop Darmkanker het belang van screening en preventie benadrukken. “Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, heeft men meer dan 90% kans op genezing. Jammer genoeg gebeurt dit nog steeds onvoldoende. Een eenvoudige test van de stoelgang kan heel wat ellende voorkomen en is een belangrijk wapen in de strijd tegen darmkanker”, schrijven ze in een gezamenlijk persbericht.

Volgens de vzw krijgen 23 Belgen per dag te horen dat ze darmkanker hebben, per dag sterven vijf Belgen aan de gevolgen van de ziekte. “Toch is er een grote kans op genezing, als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt. We vinden het daarom met al onze clubs erg belangrijk deze boodschap te verspreiden”, aldus Stijn Van Bever van de Pro League.