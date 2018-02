Thomas Vermaelen terug wedstrijdfit na spierblessure

Rode Duivel Thomas Vermaelen traint weer voluit mee bij zijn ploeg Barcelona. Na een sterke periode waarin hij acht wedstrijden op rij speelde in La Liga voor de Blaugrana geraakte hij licht geblesseerd. Een scheurtje in de hamstrings en Vermaelen was uiteindelijk een drietal weken out, maar nu is hij volledig hersteld. Hij is fit voor de competitiematch tegen Eibar dit weekend en de Champions League-confrontatie met Chelsea volgende week.

De vraag is of hij zijn plaats centraal in de defensie terug kan opeisen, want concurrent Samuel Umtiti heeft ondertussen zijn stek terug ingenomen in de defensie. Umtiti was geblesseerd van december tot midden januari en net in die periode kon Vermaelen zijn sterke reeks neerzetten. Het was trouwens ook Umtiti die Vermaelen kwam vervangen in de competitiewedstrijd tegen Betis op 21 januari, toen de 32-jarige Rode Duivel geblesseerd naar de kant moest. Het wordt alvast uitkijken naar de concurrentiestrijd tussen de twee.

Barça zit ook niet heel dik in centrale verdedigers na het vertrek van Javier Mascherano in de wintermercato. De incontournabele Gerard Piqué en nieuwe aanwinst Yerry Mina zijn de overige twee centrale mannen bij de Blaugrana.

Contractverlenging?

Vermaelens contract bij Barça loopt tot juni 2019. Hij had de voorbije jaren veel blessureleed en kon maar weinig zijn stempel drukken bij de Blaugrana, vorig seizoen werd hij ook nog uitgeleend aan AS Roma. Maar dit seizoen kon The Verminator zich eindelijk tonen en oogstte hij veel lof bij de Spaanse pers met zijn prestaties op het veld. Hij speelde in zijn sterke periode dertien wedstrijden op rij, waarvan elf in de basis.

Foto: Photo News

Volgens de Spaanse sportkrant AS is Barcelona tevreden over de houding en prestaties van de centrale verdediger, maar zal het geen haast maken om hem een nieuw contract aan te bieden. Op het einde van dit seizoen zal Barça evalueren of een contractverlenging mogelijk is. De Rode Duivel heeft dus nog enkele maanden om zijn goede prestaties van in december en januari te bevestigen.