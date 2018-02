Napoli heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Europa League-wedstrijd tegen het Duitse Red Bull Leipzig. Daarin ontbrak Rode Duivel Dries Mertens. De spits van de Napolitanen zit vanavond zelfs niet op de bank in het San Paolo stadion, want hij is geschorst in de Europa League. Het extra dagje rust komt echter niet ongelegen voor Mertens, want Napoli wil resoluut gaan voor de titel dit jaar, de Serie A is dus prioritair.