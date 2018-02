Bewakingsbeelden tonen hoe overvallers hele krantenwinkel op stelten zetten

Jette - Aan het Philippe Werrieplein in Jette vond dinsdagavond een brutale overval plaats in een krantenwinkel. Vier jongeren kwamen er binnengestormd en zetten de zaak meteen op zijn kop. Drie van hen sprongen over de toonbank en graaiden alle sigaretten, krasloten en het geld uit de kassa bij elkaar. Een vierde dader gooide ondertussen het krantenrek tegen de grond en zorgde voor heel wat chaos.

Ze zetten het uiteindelijk op een lopen toen een voorbijganger de winkel binnen kwam en riep dat de politie in aantocht was. Dat was helemaal niet het geval, maar de dieven sloegen op de vlucht. Eén van hen struikelde echter over het krantenrek en werd vervolgens door aanwezige klanten in bedwang gehouden tot de politie effectief aankwam.

De dader is geen onbekende voor het gerecht. Meteen erna gingen de uitbaters van de zaak opnieuw aan de slag. “Ach, het is al de vierde overval op 12 jaar tijd. Het begint stilaan te wennen”, zegt uitbater Cedric Maerschalck. “Ik ben al blij dat er eens iemand werd opgepakt deze keer.”