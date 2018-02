Voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij mens

Voor zover bekend is voor het eerst ter wereld iemand besmet geraakt met de vogelgriep H7N4. Het gaat om een vrouw in China die er bovenop is gekomen, zo heeft het Centrum voor Gezondheidsbescherming in Hongkong woensdagavond (plaatselijke tijd) bekendgemaakt.

Het virus is vastgesteld bij een 68-jarige vrouw in de kustprovincie Jiangsu. Begin januari werd ze gehospitaliseerd, maar ze kon op 22 januari het ziekenhuis weer verlaten.

Voor ze ziek werd, was ze in contact gekomen met pluimvee. Niemand in haar omgeving vertoonde tijdens de observatieperiode symptomen.

Het meest verspreid bij de mens is de stam H7N9 van het vogelgriepvirus. Die kan tot zware ademhalingsproblemen leiden.