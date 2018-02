Prijs van Pfaff-villa blijft dalen, en toch raakt hij niet verkocht: hoe komt dat?

Brasschaat - De ouderlijke villa waar Lyndsey, Kelly en Debby Pfaffs opgegroeid zijn en die het decor was voor de VTM-realityreeks ‘De Pfaffs’ is weer een stukje goedkoper geworden. De vraagprijs is nu al gezakt tot 695.000 euro terwijl er oorspronkelijk 1,9 miljoen euro voor gevraagd werd. “Mensen die zo’n grote villa kunnen kopen, bouwen liever zelf iets”, zegt een immobiliënmakelaar in de streek.

Wie zich de trotse eigenaar wil noemen van de villa van topdoelman Jean-Marie Pfaff aan de Guyotdreef in Brasschaat, moet daar vandaag ‘nog maar’ 695.000 euro voor neertellen. Het makelaarskantoor Accent van Dave Volders, de echtgenoot van Lyndsey Pfaff, heeft opnieuw 100.000 euro van de prijs gedaan. Vorige zomer werd er nog 795.000 euro gevraagd, in november 2016 hoopte men nog 895.000 euro te krijgen. Dat is minder dan de helft van de oorspronkelijke vraagprijs. In 2009 werd de villa/kangoeroewoning te koop gezet voor 1,9 miljoen euro.

“De duurdere woningmarkt in het noorden van Antwerpen is gevoelig, mede door de fiscale maatregelen van de regering en de crisis”, reageert Dave Volders op het feit dat de villa maar niet verkocht geraakt. Als het een magere troost mag zijn: ook veel andere villa’s in de regio rond Brasschaat blijven lang te koop staan en worden uiteindelijk zwaar onder de vraagprijs verkocht. “Dure woningen raken tegenwoordig sowieso moeilijker verkocht. En mensen die zo kapitaalkrachtig zijn dat ze zoveel geld kunnen geven aan een woning van bijna veertig jaar oud, bouwen liever iets volgens hun eigen smaak”, zegt een makelaar die anoniem wil blijven.

Lees verder onder de foto

Het pand in Brasschaat. Foto: JBR

Het huis waar jarenlang de opnames van de VTM-realityreeks ‘De Pfaffs’ zijn opgenomen, staat op een domein met een oppervlakte van in totaal 3.560 vierkante meter. Aan de woning is ook een appartement verbonden. En er is een binnenzwembad en een tennisveld.

De Pfaffs zelf zijn het al lang beu om telkens weer te worden geconfronteerd met de vraag hoe het komt dat hun villa niet verkocht geraakt. “Er is veel gebeurd ondertussen, maar dat weten de media niet”, zo vertelde Lyndsey ons vorig jaar nog.

Compromis, maar geen centen

Een jaar nadat de villa te koop werd gezet, was er al een koper. De Nederlander Ruud S. Het compromis werd getekend, maar toen bleek dat de man niet over het nodige kapitaal beschikte. Hij had intussen wel al de maatschappelijke zetel van zijn bedrijf op het adres laten zetten. Maar als hij moest betalen, kwam hij steeds met andere verhalen om uitstel te krijgen. Maar het geld kwam uiteindelijk niet.

Aangezien er een compromis getekend was, konden ze de villa niet zomaar aan iemand anders verkopen. Want als hij van de ene dag op de andere dag met geld op de proppen zou komen, zaten de Pfaffs met een probleem. “De kranten schreven intussen maar dat de Pfaffs hun villa niet verkocht kregen. Maar de waarheid was dus dat we het huis niet mochten verkopen omdat er een rechtszaak liep.”

De tweede villa van de Pfaffs die in Maria-ter-Heide te koop staat. Foto: Isopix

Pas in 2015, na 3,5 jaar procederen, werden ze door de rechter in het gelijk gesteld en kon de villa weer worden verkocht. Lyndsey en haar man Dave, die het immobiliënkantoor Accent opstartten in Brasschaat, lieten de prijs met de helft zakken tot 895.000 euro. Er waren toen berichten dat productiehuis Godelina er een erotisch programma wou opnemen, maar dat bleken slechts geruchten.

De familie Pfaff verkoopt ook een andere woning in de Kleine Heide in Maria-ter-Heide. De vraagprijs blijft hier 845.000 euro.