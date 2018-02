PR-bedrijf stuurt seksistische mail naar sollicitante (25) en krijgt dat als een boemerang terug

Een Spaans PR-bureau gaat door het oog van de storm nadat het een 25-jarige sollicitante heeft afgewezen voor een baan simpelweg omdat ze geen man is. Enkele grote klanten van het bedrijf zoals Coca-Cola en Carglass houden de samenwerking nu voor bekeken en maakten dat ook nog eens openbaar bekend.

Impulsa Comunicación zal zich nog even beklagen dat ze sollicitante Carla Forcada hebben afgewimpeld. De 25-jarige Spaanse heeft een studie marketing en communicatie achter de rug en solliciteerde voor een baan bij het PR-bedrijf, maar de afwijzing en vooral de reden stemden haar niet bepaald vrolijk.

“Te hoog tempo”

Hoewel Forcada nog niks had moeten bewijzen aan het bedrijf, werd ze toch vriendelijk bedankt voor haar sollicitatie als accountmanager. Volgens het PR-bureau was ze niet geschikt voor de job omdat ze simpelweg “een man nodig hebben om het tempo te volgen van de grote bedrijven waarmee ze werken.” Het bedrijf haalt daarbij twee van hun grootste klanten aan: Coca-Cola en Carglass.

Forcada laat het daar niet bij en gooit het mailtje met het slechte nieuws op Twitter, de negatieve reacties aan het adres van Impulsa Comunicación blijven niet lang uit.

Stoppen samenwerking

De twee genoemde bedrijven zijn op hun beurt niet te spreken over de uitspraak van hun PR-bureau. Ze hebben dan ook besloten om de samenwerking stop te zetten. Dat laten beide bedrijven ook weten via Twitter. Ze geven ook mee dat ze Forcada steunen in haar strijd tegen seksisme op de werkvloer.

La Compañía Coca-Cola no trabaja con Impulsa Comunicación y rechaza este tipo de respuestas discriminatorias. Contamos con una política de contratación inclusiva, diversa e igualitaria. Lamentamos ver nuestro nombre relacionado con esta respuesta discriminatoria y desafortunada. — Coca-Cola España (@CocaCola_es) February 14, 2018

Het PR-bureau zei achteraf dat het nooit de bedoeling was om mevrouw Forcada te discrimineren en bood haar alsnog een baan aan “omdat ze iemand in het bedrijf hebben die haar kent”. Maar het kwaad was al geschied.

Ook de Spaanse afdeling van het autoruitreparatiebedrijf Carglass verontschuldigt zich bij de jonge Spaanse en bij “iedereen die zich door zo’n boodschap beledigd voelt”. Het bedrijf voegde er nog aan toe dat het “gendergelijkheid bevordert en dat dergelijke handelingen niet passen bij de positie van Carglass”.

Hola @forcada_carla te pedimos disculpas personalmente a ti y a todas las personas que ofendidas por este mensaje, nosotr@s también lo estamos.Ya hemos expresado nuestra posición a Impulsa Comunicación. Nuestra empresa promueve la igualdad de género y actos así no nos representan — Carglass® España (@CarglassEs) February 14, 2018

Impulsa Comunicación heeft ondertussen zijn website offline gehaald. De directeur, Pere Terés, reageerde op de situatie. Hij vertelde aan de Spaanse krant ABC dat de situatie een “misverstand” was en dat “het bedrijf in geen enkel geval discriminatie zou accepteren”.